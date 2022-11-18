【神奇爸爸】傅家俊不求女兒考100分爭第一　嘆做爸爸難過打比賽︰我是女兒的偶像

▲ 「神奇小子」傅家俊認為做爸爸比打桌球比賽難，因為一旦行差踏錯，隨時影響女兒成長，相反打波失誤只會影響自己。

「做爸爸比打桌球難。」44歲有「神奇小子」之稱的香港桌球手傅家俊（Marco），一句話簡單概括為人父親的難處，比賽是自我挑戰，但做爸爸一旦行差踏錯，隨時影響女兒成長。Marco慚愧因四出比賽難以陪伴妻女，但女兒能透過看他的比賽，見到爸爸如何忍耐、冷靜處事，故每場比賽猶如一場身教。

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在上月舉行的香港世界桌球大師賽中，Marco最終以局數4比6不敵世界一哥「火箭」奧蘇利雲屈居亞軍，Marco坦言沒有失望，反而很開心太太Shirley、快將10歲的大女「包包」傅晞媛和7歲細女「米米」傅靖媛現場支持，因妻女絕少有機會在香港看他比賽。

女兒有讚我一桿打出147度（準決賽反勝希堅斯）打得好！她們都在英國出世，曾在英國看過我打比賽，在香港好難得。即使電視有直播我的外地比賽，也大多在香港時間凌晨，她們已睡著了。

▲ Marco與太太有共識不做虎爸虎媽，最重要做好學生本份。（OneDegree提供相片）

85分好爸爸 遺憾常比賽少陪妻女

Marco在桌球界奪獎無數，但也不及女兒一個獎盃珍貴，「有次回家兩個女兒向我頒發了『最佳爸爸』獎盃，令我感到好窩心，相信我在女兒心目中的地位不錯。」他自評是個85分爸爸，扣分位就是經常四出比賽少陪妻女。他曾打算減少比賽，多投放時間在家庭，卻遭太太反對。

她真的很好，非常支持我出國打波為事業打拼、為夢想奮鬥，她每次看我比賽也很享受。太太在家庭中擔任了重要角色，也是我的隊友，就像踢波一team人，要前中後合作才行。

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桌球影響人生 培養高EQ性格

桌球是Marco的人生，他亦透過桌球正面影響身邊人。桌球改變了他的性格，以前他為人急躁、沒有耐性，打桌球後大大提升其專注力及控制情緒，甚至學識STEM，「心境平靜才能打得好，打出每一球前都要計算角度，打球上哪一點才能造出想要的旋轉效果，這是物理學。」

▲ Marco笑言全靠太太做嚴母，他就負責陪玩。（OneDegree提供相片）

以前桌球室予人的形象，是壞孩子才去的地方，窒礙了香港桌球發展，因此Marco近年開設桌球學校教小朋友，希望培育未來人才。包包和米米在耳濡目染下，也漸漸對桌球產生興趣，Marco當然有親自教女兒打波。

女兒知道桌球的打法多樣化，有好多策略。她們都打得不錯，球感好、學得快，我沒有強迫她們學習，只是她們有興趣。

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不做虎爸虎媽 只求盡學生本份

Marco笑言自己是家中的康樂組，只負責玩，除了打桌球之外，Marco都會帶女兒到郊外踏單車、跟導賞團行夜山等，他笑言兩個女更禁止他發惡責罵她們。那豈不是反被女兒恰？「沒辦法啦……我不是經常在她們身邊……嚴格監督學業由太太負責，女兒做錯事會都由太太負責鬧。」幸好Shirley不介意做醜人！

▲ Marco與兩個女齊齊拍攝家居保險廣告。（OneDegree提供相片）

太太教女有方，兩個女兒現就讀一間傳統名校，兩夫妻共識不做虎爸虎媽，從不要求女兒考100分爭第一，只求女兒盡力做好學生本份，盡力溫書、做齊功課，有個愉快的校園生活更重要。

我自己仍努力學做好爸爸，我一直都以桌球手的心態做爸爸，我們在波枱上經常犯錯，每次都要自我檢討，下場作出改善，從錯誤中學習。我希望女兒都可以學到這一點，我們一家人都會坦白指出對方問題，並會承認錯誤作出改善。

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獲頒最強爸爸 不捨女兒大得快

最近Marco與女兒接拍了OneDegree家居保險廣告，很開心與女兒留下一個難忘回憶。片段中大女畫出爸爸一手持香蕉，另一隻手持桌球桿，畫面相當有趣。而細女則畫上爸爸捧起獎盃，讚揚他是最強爸爸。Marco特別認同廣告中一句「爸媽就算做得幾好，都覺得自己做得唔好」，他感言所有父母都是子女心目中的No.1偶像，必須盡力做好榜樣，讓女兒健康快樂成長。

做爸爸比打桌球難得多，打波是挑戰自己，但爸爸的行為會影響女兒成長。現在看著女兒也百感交雜，大女快將10歲，但我仍清楚記得她小時候的樣子，時間真的過得很快，每次我返香港見到她們都長大了一點，但我不想她們大得太快，好矛盾！

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記者︰林綺玲