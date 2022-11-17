  • 25°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 19:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中共二十大】駱惠寧籲各界學原文悟原理　結合習近平七一講話解決問題

政治 19:01 2022/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

駱惠寧呼籲，在新形勢下，要把握好機遇，要求精心研究發掘機遇，積極行動搶抓機遇，改革創新塑造機遇。（陳靜儀攝）

中聯辦主任駱惠寧表示，香港學習宣傳貫徹二十大精神，最關鍵是要按照習近平總書記全面學習、全面把握、全面落實的重要要求，堅持學原文悟原理，並結合習近平七一講話，在融會貫通、做好工作、解決問題上下功夫。 

今日香港社會各界學習二十大精神分享會上，駱惠寧分享時重提四個關鍵詞︰「偉大變革」、「歷史任務」、「戰略機遇」及「團結奮鬥」，並就這四個關鍵詞展開論述。

談及「團結奮鬥」時，駱惠寧指出， 團結奮鬥是譜寫香港由治及興的必經階段，強調一國兩制在香港的成功實踐離不開鬥爭，又以反修例事件為例，表示沒有與反中亂港勢力鬥爭就沒有現在的局面。駱惠寧形容，「獅子山精神」的實質就是團結奮鬥精神。

駱惠寧呼籲，在新形勢下，要把握好機遇，要求精心研究發掘機遇，積極行動搶抓機遇，改革創新塑造機遇。

與會發言的嘉賓包括全國人大常委譚耀宗，工聯會會長吳秋北，中華總商會會長蔡冠深，科大校長葉玉如等。

與會發言的嘉賓包括全國人大常委譚耀宗（左二），工聯會會長吳秋北（右二），中華總商會會長蔡冠深（左一），科大校長葉玉如等。（陳靜儀攝）

自由黨表示，認同駱惠寧講話，各成員未來必定繼續將二十大精神推廣至工商及全港社區，自由黨又稱，必定繼續支持特區政府依法施政，為特區政府出謀劃策，解決一系列老大難的深層次問題。

另外，港區全國人大代表陳亨利形容，駱惠寧的分享具「前膽性、啓發性、行動性」。對於駱惠寧點出的四大關鍵詞，陳亨利認為，是鼓勵香港各界善用機遇，堅定地「跟著國家走」，善用國家戰略部署蘊含的新機遇，增強發展動能。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：關景騰

相關文章

【中共二十大】40個政黨社團合辦二十大精神分享會　駱惠寧本周四主講
16:17 2022/11/15
【中共二十大】40個政黨社團合辦二十大精神分享會　駱惠寧本周四主講
【中共二十大】駱惠寧到政總分享二十大精神　特首、司局長、議員、常秘等120人出席
19:31 2022/11/16
【中共二十大】駱惠寧到政總分享二十大精神　特首、司局長、議員、常秘等120人出席
【中共二十大】駱惠寧：二十大報告關於「一國兩制」的論述　在歷次黨代會報告中分量最重
22:38 2022/11/16
【中共二十大】駱惠寧：二十大報告關於「一國兩制」的論述　在歷次黨代會報告中分量最重

你可能感興趣

【中共二十大】40個政黨社團合辦二十大精神分享會　駱惠寧本周四主講
16:17 2022/11/15
【中共二十大】40個政黨社團合辦二十大精神分享會　駱惠寧本周四主講
【中共二十大】駱惠寧到政總分享二十大精神　特首、司局長、議員、常秘等120人出席
19:31 2022/11/16
【中共二十大】駱惠寧到政總分享二十大精神　特首、司局長、議員、常秘等120人出席
【中共二十大】駱惠寧：二十大報告關於「一國兩制」的論述　在歷次黨代會報告中分量最重
22:38 2022/11/16
【中共二十大】駱惠寧：二十大報告關於「一國兩制」的論述　在歷次黨代會報告中分量最重
政治 吳秋北 駱惠寧 蔡冠深 工聯會 中聯辦 中華總商會 人大常委

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
12:22 2022/11/16
【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
【湯馬戀】與湯洛雯同居愛巢內貌+私人物品遭曝光　搬運公司被斥侵私隱馬國明大方回應
今日 11:15
【湯馬戀】與湯洛雯同居愛巢內貌+私人物品遭曝光　搬運公司被斥侵私隱馬國明大方回應
【晚吹戀講嘢】港女與法籍富二代展浪漫情緣 Manchester因一事拒當少奶奶
18:50 2022/11/16
【晚吹戀講嘢】港女與法籍富二代展浪漫情緣 Manchester因一事拒當少奶奶