【中共二十大】駱惠寧籲各界學原文悟原理　結合習近平七一講話解決問題

▲ 駱惠寧呼籲，在新形勢下，要把握好機遇，要求精心研究發掘機遇，積極行動搶抓機遇，改革創新塑造機遇。（陳靜儀攝）

中聯辦主任駱惠寧表示，香港學習宣傳貫徹二十大精神，最關鍵是要按照習近平總書記全面學習、全面把握、全面落實的重要要求，堅持學原文悟原理，並結合習近平七一講話，在融會貫通、做好工作、解決問題上下功夫。

今日香港社會各界學習二十大精神分享會上，駱惠寧分享時重提四個關鍵詞︰「偉大變革」、「歷史任務」、「戰略機遇」及「團結奮鬥」，並就這四個關鍵詞展開論述。

談及「團結奮鬥」時，駱惠寧指出， 團結奮鬥是譜寫香港由治及興的必經階段，強調一國兩制在香港的成功實踐離不開鬥爭，又以反修例事件為例，表示沒有與反中亂港勢力鬥爭就沒有現在的局面。駱惠寧形容，「獅子山精神」的實質就是團結奮鬥精神。

駱惠寧呼籲，在新形勢下，要把握好機遇，要求精心研究發掘機遇，積極行動搶抓機遇，改革創新塑造機遇。

與會發言的嘉賓包括全國人大常委譚耀宗，工聯會會長吳秋北，中華總商會會長蔡冠深，科大校長葉玉如等。

▲ 與會發言的嘉賓包括全國人大常委譚耀宗（左二），工聯會會長吳秋北（右二），中華總商會會長蔡冠深（左一），科大校長葉玉如等。（陳靜儀攝）

自由黨表示，認同駱惠寧講話，各成員未來必定繼續將二十大精神推廣至工商及全港社區，自由黨又稱，必定繼續支持特區政府依法施政，為特區政府出謀劃策，解決一系列老大難的深層次問題。

另外，港區全國人大代表陳亨利形容，駱惠寧的分享具「前膽性、啓發性、行動性」。對於駱惠寧點出的四大關鍵詞，陳亨利認為，是鼓勵香港各界善用機遇，堅定地「跟著國家走」，善用國家戰略部署蘊含的新機遇，增強發展動能。

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記者：關景騰