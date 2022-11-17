【打擊賭博】今年1至9月嚴重賭博罪行較去年升5%　世界盃來臨警方將加強打擊非法賭博

▲ 今年1至9月嚴重賭博罪行較去年升5%，世界盃來臨警方將加強打擊非法賭博。（曾秋文攝）

世界盃將至，警方有組織罪案及三合會調查科警司林啟初表示會加強打擊違法賭博活動，近年外圍波非法活動轉為網上賭博，賭客登記後自行投注，經網上銀行或虛擬貨幣作交易。警方在今年1至9月期間共偵破415宗嚴重賭博罪行，包括經營或管理非法賭場，去比去年同期上升5%，行動中共拘捕3,635名賭客。

上屆2018年世界盃期間，警方同樣進行大規模打擊行動，拘捕242人，檢取1.3億元投注紀錄和400萬元現金並和內地公安偵破一個跨境外圍賭博集團，香港方面拘捕45人，包括主腦和骨幹成員，檢取7,700萬元投注紀錄和250萬元現金。警方提醒在網上賭波同樣犯法，而賭博網站除為犯法外亦存在詐騙成分，會導致賭客雙重損失。

警察臨床心理學家胡展鵬表示，研究發現在成長階段有機會成為病態賭徒，家長如發現子女參予賭博，應鼓勵他們並多作聆聽，有需要時應該找專業人士幫助。

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記者：曾秋文