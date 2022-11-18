城大HK Tech 300與德勤中國合辦圓桌專題會議 剖析科技企業新路向及機遇

▲ 一眾主禮嘉賓於活動上合照，左起︰中國平安資本（香港）周弋邦、高蓋茨律師事務所梁美琪、港交所韓穎姣、德勤中國歐振興、中金公司楊孟洋、立法會議員洪雯博士、城大楊夢甦教授、創新科技及工業局副局長張曼莉、科技園黃賢敏、海闊天空創投文立、立法會議員邱達根，以及德勤中國呂志宏。

香港城市大學（城大）HK Tech 300聯同德勤中國於11月10日舉辦了《科技企業新機遇——如何於香港資本市場洞悉先機》圓桌專題會議，中國平安証券（香港）和香港科技園公司為支持單位，邀請了政府及業內重量級嘉賓，就科創企業發展及融資等議題交流，探討香港建設國際創新科技中心的前景與機遇，以及如何利用香港資本市場最新改革推動科技企業發展。

落力推動創科產業化



圓桌專題會議邀請了創新科技及工業局副局長張曼莉、立法會議員洪雯博士，以及香港交易所（港交所）高級副總裁暨中國區上市發行服務部主管韓穎姣發表演講，並聯同立法會議員邱達根、中金公司資本管理部執行總經理楊孟洋、德勤中國資本市場服務部華南區主管合夥人及香港上市業務主管合夥人呂志宏、中國平安資本（香港）投資銀行及環球資本市場部總經理周弋邦、香港科技園公司投資總監黃賢敏、海闊天空創投創始合夥人文立，以及高蓋茨律師事務所香港分所合夥人梁美琪，分別就「香港創科企業新路向、新機遇」和「創科企業如何洞悉資本市場新機遇」進行了討論。

▲ 創新科技及工業局副局長張曼莉就《解讀施政報告的香港創科發展大計》發表主旨演講。

城大副校長（研究及科技）楊夢甦教授致辭時指，特首李家超早前發表《施政報告》，推出多項政策協助科創企業發展，而港交所亦建議新增《上市規則》第18C章（簡稱18C），引入特專科技公司上市制度，因此舉行是次活動，邀請各方齊探討創科企業在資本市場的新機遇。他亦歡迎《施政報告》提出設立100億港元「產學研1+計劃」，期望政府制訂基金分配和審批方式時有創新思維和模式，真正達到推動香港科研轉化和創新創業的目的。

創科工業局張曼莉副局長在演講中解讀了《施政報告》關於香港創科發展的大計︰「香港要推動創科發展，除了要鞏固強化科研優勢外，更重要是必須推動產業化，為社會帶來更多實質發展機遇，為經濟帶來新的支撐。我們會充分利用香港的獨特優勢，匯聚全球創新資源招商引才，同時透過與粵港澳大灣區內地城市珠聯璧合，著力建設香港為全球科技創新高地。」

為進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展，特首宣布成立「香港投資管理有限公司」（港投資），立法會議員洪雯在「港投資的成立及未來發展路向探討」的演講中指，香港目前的產業結構在金融發展方面「一枝獨秀」，產業偏向單一。面對疫後重建，特區政府需進行範式轉移，改變管治哲學，讓金融投資為本地產業和就業發展服務，推動產業多元化和實體化，才能重塑香港經濟結構，提升社會效益。

引入特專科技公司到港上市

港交所韓穎姣女士在演講中介紹了正在諮詢中的18C上市新規則將如何便利尚未有收益、盈利或現金流支持的先進技術企業在港上市融資。一眾嘉賓亦探討了香港創新與新經濟產業生態圈的發展前景，以及科技企業在香港資本市場的新機遇。

▲ 德勤中國紀文和相信香港將會一直為內地企業境外上市的首選，並繼續擔當連接內地與世界超級連絡人這重要角色。

德勤中國資本市場服務部上市業務主管合夥人紀文和，相信港交所有關建議會為創新科技公司開闢新的上市管道，促進香港成為國際創科中心。香港過去多年積極引入更多企業上市管道，令香港市場上市發行人更多元化，為投資者創造更多機遇。呂志宏也指出，有信心香港經過連串改革，包括建議中的18C上市制度，有助香港鞏固國際金融中心地位，有力成為全球的創新科技融資中心。

圓桌會議吸引200多個金融投資機構和創科企業代表、九十多間HK Tech 300初創公司成員等出席，並設全球網上直播，來自本港、內地和其他地區數百名觀眾參加了會議。

城大與德勤中國攜手支持初創發展

城大同日並與德勤中國簽訂合作備忘錄，攜手支持HK Tech 300初創團隊發展。楊夢甦教授說︰「城大推出HK Tech 300幫助年輕人及校友將科研成果轉化，於一年間已培育超過400支初創隊伍，並向逾90間初創公司批出天使投資，獲社會廣泛支持，希望通過與德勤中國合作，繼續為本地創科界注入動力。」德勤中國華南區主管合夥人歐振興說：「德勤與城大HK Tech 300理念一致，助力香港創科生態建設，成就香港成為國際創新科技中心。作為德勤『躍動香港』戰略一部分，這次合作體現我們培養香港未來創科人才的堅定承諾。」

▲ 城大與德勤中國簽訂合作備忘錄，攜手支持HK Tech 300初創團隊發展。

(特約)