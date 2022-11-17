【施政報告2022】林健鋒促盡早探討重開高鐵香港站　容海恩倡放寬「高端人才通行證計劃」門檻

▲ 立法會今日繼續辯論《2022年施政報告》致謝議案。（陳靜儀攝）

立法會連續第二日辯論施政報告致謝動議，主題包括招攬人才企業、土地、房屋、交通等。

身兼行政會議成員的經民聯商界（第一）議員林健鋒表示，政府要有整全的房屋政策，令樓市平穩發展，認為興建簡約公屋、壓縮造地程序等措施，均是朝正確方向逐一解決現存問題，建議政府加大力度推動重建公屋，增加地積比率。

他又提到，本港今年席財政赤字或達1,000億元，政府亦調低GDP預測至負增長3.2%，促請當局盡快全面詳細交代「北部都會區」和「明日大嶼」的整體發展藍圖和預算總開支，以及一旦本港財赤擴大或持續多年時，兩大計劃會否有優先發展次序等，以免樓市出現「一時太飽、一時太餓」，確保樓市平穩有序發展。

林健鋒又關注，本港現時海陸空交通，尚未恢復至疫情爆發前水平，其中航班運力未及疫情前一半水平，高鐵香港站關閉至今接近3年，至今仍未有重開時間表，促請當局盡早探討重開條件，並做好預算。他相信，在風險可控情況下重開高鐵香港站，有助香港做好大灣區舵手角色，更好令香港融入國家發展大局。

民建聯議員陳學鋒則指，近期私樓樓價及租金，雖然從高位回落，但仍超出一般市民的負擔能力，有關回落亦並非受惠於政府的房屋政策，而是因為息率、資金流向等外圍環境轉變，形容本港房屋失衡的結構性問題根本未解決，認為政府要掌握私樓用地的供應主導權，才能根本解決問題。

▲ 新民黨選委界議員容海恩。（陳靜儀攝）

在增強香港發展動能方面，新民黨選委界議員容海恩認為，「高端人才通行證計劃」不夠彈性，建議政府降低「高端人才通行證計劃」要求，吸引更多企業老闆來港。她舉例指：「例如創辦阿里巴巴的馬雲，未必在百大大學畢業；創辦騰訊的馬化騰，都不是畢業於全球百大大學。」

經民聯工業界（第二）議員吳永嘉則認為，政府未有留人才措施。他亦舉例指：「金融時報是如何搶客及留客？當大家想退訂網上服務時，好像Netflix及Spotify等，平台會將你帶到另一個留客的網頁，問他是否想清楚要退訂推訂原因。政府可參考有關做法主動調查訪問，了解市民真正想法。」

▲ 經民聯工業界（第二）議員吳永嘉。（陳靜儀攝）

至於工聯會勞工界議員梁子穎就指，本港有需要盡早與海外通關，「全世界都在等待香港大門，何時回到疫情之前的常態，因為香港實在有本身很多吸引的地方和優勢，期望特區政府盡快在2022年餘下這兩個月，可否制定平衡各方的訴求和要求，在2023年開創新局。」

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責任編輯：胡偉明