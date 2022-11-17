【死因研訊】死因庭建議醫管局統一轉院指引及調低門檻　局方指已於2021年更新服務指引

▲ 死因庭建議醫管局統一轉院指引及調低門檻，局方指已於2021年更新服務指引。（資料圖片）

67歲男子於2019年在仁濟醫院被診斷出血管瘤撕裂，惟該院沒有血管外科部門，需轉往聯網醫院治療。廣華醫院疑四度拒收，最終病人被送往瑪麗醫院治療，留院9天後不治。經過3天死因研訊後，今（17日）裁定死者死於自然，並建議醫管局統一各間醫院的轉院指引和調低轉院門檻（詳情即看【下一頁】）。

醫管局在研訊後表示，會仔細研究判詞及跟進死因裁判法庭的建議，醫管局在事件發生後，已安排專家檢視2019年相關醫院沿用有關病人轉介的安排，並已於2021年更新服務指引，理順和提升服務流程及安排，包括加強聯網之間的溝通、轉送病人到其他醫院接受緊急手術的流程等。

醫管局指，緊急血管外科手術屬於高風險手術，需要在特定儀器支援的手術室中，由掌握相關技術具經驗的醫護團隊執行。現時醫管局以區域支援網絡為基礎，統籌及集中在指定醫院提供緊急血管外科手術。

當有病人需要接受緊急血管外科手術時，醫生會聯絡所屬支援網絡的血管外科團隊，評估病人的臨床情況、治療方向，以及一旦需要轉送病人到其他醫院接受手術的相關考慮和安排等。

醫管局會透過不同平台，提醒醫護人員有關安排，確保有需要接受緊急血管外科手術的病人，能夠在安全的情況下，盡快接受到合適的治療。醫管局會檢視各醫院執行相關指引的情況，加強醫院之間的溝通，以確保醫護人員清楚理解相關服務安排和程序。

醫管局再次就病人離世，向家屬致以深切慰問，會盡力為家屬提供所需協助及跟進其他需求。

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責任編輯：李榮忠