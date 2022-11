▲ 《壯志凌雲:獨行俠》

湯佬湯湯告魯斯(Tom Cruise)的《壯志凌雲:獨行俠》( Top Gun : Maverick)票房與口碑雙贏,在全球收約116億港元,在香港票房破1億元,暫成本年票房冠軍,在香港最高電影票房紀錄中,排第8位,位列第7位《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)之後。

其實《壯志凌雲:獨行俠》早在5月於香港上映,今日(11月17日)更宣布IMAX在12月1日再度登場。

而《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)將於12月15日上映,在此之前,《壯志凌雲:獨行俠》應可以繼續再霸到IMAX影院。

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R