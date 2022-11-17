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【反修例】內媒：《環球時報》前記者付國豪去年已病逝　曾在本港機場遇襲遭示威者綑綁

政治 21:35 2022/11/17

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內地官媒《環球時報》時任記者付國豪付國豪，曾在2019年8月13日機場「和你飛」示威中遇襲，並遭示威者圍困和綑綁。

據內地傳媒報道，2019年反修例示威期間，曾經在香港機場遇襲的官媒《環球時報》時任記者付國豪，去年10月25日已因病去世，骨灰已於今年5月安放在天津憩園。

（付國豪父親微博截圖）

《澎湃新聞》報道指，付國豪的父親今晚在社交網絡發布消息稱，「知名愛國愛港記者付國豪於公元2021年10月25日晚間因病去逝，逝年三十周歲。另，英雄記者付國豪的骨灰已於公元2022年5月安放在天津憩園，墓碑上刻着：無限追息四個大字。」

報道又指，已從付國豪多位親友了解，確認付國豪已經於去年10月去世，並安葬在家鄉天津；又指付國豪的父親一直在壓抑自己心情，希望各界不要再打擾家人。

（付國豪父親微博截圖）

內地男子付國豪，曾在2019年8月13日機場「和你飛」示威中遇襲，並遭示威者圍困和綑綁。本港警方之後拘捕4人，其中3人暴動罪成，被判入獄4年3個月至5年半。

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責任編輯：胡偉明

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