【才女歌手】王菀之Serrini音樂會再加日場　Ivana籲觀眾扮精靈入場

▲ Ivana和Serrini音樂會加場。

兩大才女Ivana（王菀之） 、 Serrini將於12月2至4日在灣仔會展舉行《 Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022》，「藝術精靈」Ivana 加「真美精靈」Serrini，早前只出張海報，三場已經秒速爆滿，歌迷爭著想入Fairyland！

由於買不到飛的fans不停要求加場，兩位精靈宣布最後進入Fairyland機會，加開第四場（12月4日）下午三點日場。

由於政府再次放寬防疫規例，由只可相連八個座位，變為可以12人一齊坐，大會再把座位表重新砌過，觀眾可以相約更多朋友一齊開心睇騷。

主辦單位用了七位數字打造 Fairyland 「M」字形舞台，據知今次是會展第一次出現M形舞台設計，觀眾入場之後，就可以感受到「藝術精靈」同「真美精靈」的誠意，她們寧可犧牲入場觀眾數量，都要帶來極佳的視與效果。

Serrini：「我第一次見台圖，個舞台好壯觀，係咪會展第一次有這樣大的舞台，我就唔知，不過應該幾震憾，自己都好期待上台個日會幾興奮。」

既然今次 Fairy Nice To Meet You，又臨近聖誕開心日子，兩位精靈同步都想同歌迷一齊提早過聖誕，希望觀眾一齊可以玩 DRESS CODE入場。

Ivana：「如果來睇騷，可以打扮自己似精靈啦，或者有聖誕感覺啦，我估都幾開心呀。」

問到今次同Serrini在演唱會上，又有什麼特別造形，Ivana表示：「係超級特別！我哋會化身好多唔同嘅精靈，亦充滿藝術感，只希望我到時着得落，哈哈！」

而為了今次首度合作，Ivana同Serrini合作了演唱會主題曲《 誅神的黃昏 》。由Ivana作曲，黃偉文填詞 ，已經各大平台上架，廣受好評，兩人都非常開心。