【類鼻疽】居於大圍61歲翁確診　肺部感染現時仍然留院

▲ 居於大圍61歲翁確診，肺部感染現時仍然留院。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（17日）表示，中心經衞生署公共衞生化驗服務處確認新增一宗感染類鼻疽確診個案；而早前於深水埗區出現的類鼻疽感染個案，最新流行病學和環境調查結果顯示，所有水樣本檢測結果全部為陰性，另外93個於11月3至9日採集的環境樣本核酸檢測呈陽性反應。

新增一宗感染類鼻疽確診個案，涉及一名61歲男子，患有糖尿病，居於深水埗。他於11月6日因發燒及疲倦前往明愛醫院急症室求診，同日入院。臨床診斷為肺部感染，現時仍然留院，情況穩定。他的痰液樣本經中心的公共衞生化驗服務處證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

本港今年累計共錄得37宗類鼻疽個案，包括21宗自八月起錄得居於深水埗區的個案。

防護中心在深水埗區內進行大規模環境調查，於10月10日至11月1日期間共採取471個環境樣本，當中38個樣本對類鼻疽伯克氏菌核酸檢測呈陽性反應，包括兩個從住戶採集的拭子樣本、四個於白田邨重建地盤所採集的泥土樣本，以及32個從相關配水庫上的草地所採集的泥土樣本。

而在配水庫水體採集的水樣本及拭子樣本，核酸檢測均為陰性，顯示配水庫的水體沒有受到污染。中心重申，調查至今所採集的全部水樣本（包括相關配水庫及患者家居水錶所收集的水樣本）檢測均為陰性，顯示配水庫相關的喉管及食水沒有受環境污染。

政府發言人指出，類鼻疽在香港屬風土病，而這種病菌存在於環境。近日確診個案數字較八月至十月回落。政府已於十一月十一日將類鼻疽納入法定須呈報傳染病。中心會加強監測及預防工作，並盡早介入任何在社區中出現的懷疑爆發個案。

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責任編輯：李榮忠