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孫東憶當年「誤會」赴中大攻讀博士是學中文　最難忘是第一次出糧？

政治 22:48 2022/11/17

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何善衡工程學大樓外的行人橋，盛載不少孫東在中大三年的回憶。（中大《走進中大》相片）

本港首位「港漂」局長、創新科技及工業局局長孫東，90年代在香港中文大學攻讀博士。之不過，原來他當年獲通知要到中大讀書時，「我聽了嚇了一跳，中文大學是學中文的，我是理工科的，怎麼去學中文呢？ 」

孫東近日接受《走進中大》專訪時，形容自己當年遠赴中大求學，是「歷史上的巧合」，後來才發現，中大是一所與國際接軌的研究型大學。

他又稱，在中大頭兩年是他人生最快樂的時候，「每到周末大家放鬆了，同學在一起去大埔買點海鮮，然後回來做一點飯，包包餃子。」

被問在中大的難忘經歷時，孫東笑說：「如果跟你說實話，我第一個難忘的事情，就是第一個月發薪水，發了九千多塊錢。嘩，這麼多錢！當時在內地唸書的獎學金只是幾十塊錢、一百塊錢，這是為甚麼第一天就難忘，當時內地和香港的反差還是比較大。」

來自北京的孫東還透露，當年他和同輩對香港的認識，主要來自流行文化，「上世紀80年代，我們都是看香港和台灣的電視劇，聽港、台的歌曲成長起來的。」他至今對TVB電視劇《萬水千山總是情》及劇集主題曲，仍然記憶猶新。

《萬水千山總是情》在1982年首播，由汪明荃、謝賢、呂良偉等主演。該劇的同名主題曲《萬水千山總是情》，以及兩首插曲《找到愛情方向》、《勇敢的中國人》，均由汪明荃主唱。

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撰文 : 傅流螢

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