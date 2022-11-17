  • 24°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 00:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小學全日面授課】逾70小學申請12月恢復全日課　兩周內急增1倍

社會 23:03 2022/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

教育局表示，逾70間小學已申請在12月內恢復全日面授課。（資料圖片）

新冠疫情持續近3年，全港大部分小學一直未能恢復全日面授課堂，直至上月教育局公布容許7成學生完成接種兩針的小學申請恢復全日課。教育局最新公布，至今（17日）有逾70間小學申請在12月內恢復全日課，較兩周前增加逾1倍。

教育局上月25日公布，為讓小學生逐步回復正常的校園生活，由12月1日起，若個別小學（包括特殊學校的小學部）全校或個別級別已打2針逾14天的學生人數達70%或以上，可向教育局提出申請恢復全日面授課；有醫生證明顯示暫不宜接種、因近期曾染疫暫不宜接種、身處香港以外地區人士則不計入全校可接種人數內。

教育局局長蔡若蓮今出席津貼小學議會會員周年大會時透露，至今已有70多間小學申請在12月內恢復全日面授課堂；相對局方早前公布截至本月3日的35間，增加逾1倍。以上學年477間官津及直資小學計算，申請全日課學校佔全港小學不足2成。

蔡若蓮表示，現時政府整體防疫抗疫路向，是為民生和經濟活動創造最大空間，「讓學校盡量保持穩定的教與學環境，並在防疫抗疫及學習之間取得平衡。」她感謝學界在疫情發展至今一直努力，靈活應變及嚴謹實施防疫抗疫措施，以保障學生健康及安全，她亦感謝學校善用政府提供的不同途徑安排學生接種疫苗，她再次呼籲學校鼓勵學生接種疫苗，讓學生早日有序地回復正常的學習和活動，健康成長。

此外，蔡若蓮在會上提及，香港已進入「由治及興」的新里程，教育工作會承先啟後，鞏固深化，在三方面為香港教育「增能」，包括啟發學生潛能、提升教學效能，以及貢獻發展動能，配合「科教興國」大方向，推動國民教育、STEAM教育、教師專業發展，以及職專及專上教育等。

在解決學生人口下降方面，她指政府會持續檢視實際情況，以「軟着陸」為目標，採取重置、合併等適當措施，回應各區學位供求變化，並集中善用資源提升教育質素，教育局亦會繼續有序在公營小學落實小班教學，目標是在兩個學年後超過九成公營小學實施小班教學。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【國安教育】教育局首推英文科國安教材　初中生認識中國探月成就及反思貢獻國家
19:52 2022/11/15
【國安教育】教育局首推英文科國安教材　初中生認識中國探月成就及反思貢獻國家
【國安教育】英文科國安簡報教屠呦呦及中國探月　教師擬加入外國例子平衡內容
06:00 2022/11/16
【國安教育】英文科國安簡報教屠呦呦及中國探月　教師擬加入外國例子平衡內容
【國民教育】南京大屠殺血腥影片再納入官方教材　教育局：個別影片令人不安籲按心智選用
18:48 2022/11/16
【國民教育】南京大屠殺血腥影片再納入官方教材　教育局：個別影片令人不安籲按心智選用
【搶人才】過去3年近1萬名非本地畢業生取得香港居留權　蔡若蓮：適時優化措施
19:43 2022/11/16
【搶人才】過去3年近1萬名非本地畢業生取得香港居留權　蔡若蓮：適時優化措施

你可能感興趣

【國安教育】教育局首推英文科國安教材　初中生認識中國探月成就及反思貢獻國家
19:52 2022/11/15
【國安教育】教育局首推英文科國安教材　初中生認識中國探月成就及反思貢獻國家
【國安教育】英文科國安簡報教屠呦呦及中國探月　教師擬加入外國例子平衡內容
06:00 2022/11/16
【國安教育】英文科國安簡報教屠呦呦及中國探月　教師擬加入外國例子平衡內容
【國民教育】南京大屠殺血腥影片再納入官方教材　教育局：個別影片令人不安籲按心智選用
18:48 2022/11/16
【國民教育】南京大屠殺血腥影片再納入官方教材　教育局：個別影片令人不安籲按心智選用
教育局 小學 中小學教育 蔡若蓮 疫苗 疫情 特殊學校 學校

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【網絡熱話】第一城鎖車隊極速鎖林寶　網民反被相中另一重點吸引
16:22 2022/11/17
【網絡熱話】第一城鎖車隊極速鎖林寶　網民反被相中另一重點吸引
【湯馬戀】與湯洛雯同居愛巢內貌+私人物品遭曝光　搬運公司被斥侵私隱馬國明大方回應
11:15 2022/11/17
【湯馬戀】與湯洛雯同居愛巢內貌+私人物品遭曝光　搬運公司被斥侵私隱馬國明大方回應
【超能使者】與郭子豪出軌派帽予陳展鵬　劉佩玥疑將黑化成Big Boss
11:57 2022/11/17
【超能使者】與郭子豪出軌派帽予陳展鵬　劉佩玥疑將黑化成Big Boss