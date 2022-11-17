【小學全日面授課】逾70小學申請12月恢復全日課　兩周內急增1倍

▲ 教育局表示，逾70間小學已申請在12月內恢復全日面授課。（資料圖片）

新冠疫情持續近3年，全港大部分小學一直未能恢復全日面授課堂，直至上月教育局公布容許7成學生完成接種兩針的小學申請恢復全日課。教育局最新公布，至今（17日）有逾70間小學申請在12月內恢復全日課，較兩周前增加逾1倍。

教育局上月25日公布，為讓小學生逐步回復正常的校園生活，由12月1日起，若個別小學（包括特殊學校的小學部）全校或個別級別已打2針逾14天的學生人數達70%或以上，可向教育局提出申請恢復全日面授課；有醫生證明顯示暫不宜接種、因近期曾染疫暫不宜接種、身處香港以外地區人士則不計入全校可接種人數內。

教育局局長蔡若蓮今出席津貼小學議會會員周年大會時透露，至今已有70多間小學申請在12月內恢復全日面授課堂；相對局方早前公布截至本月3日的35間，增加逾1倍。以上學年477間官津及直資小學計算，申請全日課學校佔全港小學不足2成。

蔡若蓮表示，現時政府整體防疫抗疫路向，是為民生和經濟活動創造最大空間，「讓學校盡量保持穩定的教與學環境，並在防疫抗疫及學習之間取得平衡。」她感謝學界在疫情發展至今一直努力，靈活應變及嚴謹實施防疫抗疫措施，以保障學生健康及安全，她亦感謝學校善用政府提供的不同途徑安排學生接種疫苗，她再次呼籲學校鼓勵學生接種疫苗，讓學生早日有序地回復正常的學習和活動，健康成長。

此外，蔡若蓮在會上提及，香港已進入「由治及興」的新里程，教育工作會承先啟後，鞏固深化，在三方面為香港教育「增能」，包括啟發學生潛能、提升教學效能，以及貢獻發展動能，配合「科教興國」大方向，推動國民教育、STEAM教育、教師專業發展，以及職專及專上教育等。

在解決學生人口下降方面，她指政府會持續檢視實際情況，以「軟着陸」為目標，採取重置、合併等適當措施，回應各區學位供求變化，並集中善用資源提升教育質素，教育局亦會繼續有序在公營小學落實小班教學，目標是在兩個學年後超過九成公營小學實施小班教學。

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責任編輯：馮琪雅