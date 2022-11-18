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【打擊罪行】警多區冚賭檔拘捕45人　搗油麻地4千呎非法雙層賭場

社會 09:01 2022/11/18

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(警方提供)

警方有組織罪案及三合會調查科探員經深入調查及情報分析後，於昨晚(17日)約6時起，在全港多區展開代號為「戈壁」及「風盾」的反三合會行動，突擊搜查港九多區，搗破6個懷疑非法賭檔，包括5個懷疑釣魚機賭檔及1個懷疑會所式賭場，合共檢獲18部釣魚機、12部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器、8張麻雀枱、4張百家樂枱、1張花旗骰枱、200副啤牌、約85萬元籌碼及近77萬元賭款。

涉案賭檔分別位於旺角、油麻地、北角及深水埗區6個單位，探員在行動中一共拘捕44男35女，年齡20至68歲，當中3男3女，年齡46至63歲，負責人涉嫌經營賭博場所，另外4男4女，年齡30至59歲，則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕，該14人亦涉嫌違反防疫規例，分別被捕或發出定額罰款通知書。此外，警員在深水埗其中一個懷疑賭場內，檢獲2把長約40厘米的西瓜刀，場內46歲男負責人亦涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕扣查。

被捕的其餘35男27女本地人、2內地男女及1名外籍男子，年齡20至68歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦被發出違反防疫規例的定額罰款通知書。據悉，涉事會所式賭場位於油麻地彌敦道229號金百龍大廈，賭場設於兩相連樓層、裝潢豪華，每層面積約2千呎，其中上層為貴賓廳，主要設有骰寶等賭博活動，下層則為賭百家樂及麻雀。單在該賭場內，警方便檢獲約60萬元賭款，並拘捕負責人、8名職員及36名賭客。


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責任編輯：余思嵐

 

 

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