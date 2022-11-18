【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】

社交平台上不時有討論第一城鎖車隊收解鎖費的行為，更有「沙田第一城鎖車苦主大聯盟」Facebook群組，昨日（11月17日）下午，有網民在群組內分享「10秒鎖林寶」的畫面，但因相中有一名身穿低胸背心、短裙的女生，而令網民放錯重點只留意女車主。

網民亦已迅速「起底」，找出該位性感女車主的IG帳號。原來她除擁養眼身材，也是一名古箏老師，真的是一位「有料之人」！

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疑似賣廣告？

網民於昨日（11月17日）下午，分享鎖車隊的實力：「論效率第一城鎖車隊認第二真係無人敢認第一，不過呢次犀利，10秒鎖林寶」。有指該名女生在第一城泊下林寶後到便利店買水，10秒間就被鎮車。

在相中所見，有兩名鎖車隊的工作人員、一架桃粉紅色的林寶堅尼、身穿低胸吊帶背心配短裙的女生，有網民留意到車上貼上疑加密貨幣的廣告，質疑是廣告宣傳技倆。

同時，又有網民拍下一張有攝影機在拍攝女事主及另一位男士的相，認為他們是「拍緊嘢，做訪問」。

▲ （網上圖片）

IG曝光

經網民努力搜尋後成功找到女車主的IG，女車主Kianna是一名KOL與古箏老師，曾在香港浸會大學修讀音樂，其IG上也有自己彈奏古箏以及與愛徒們的合照。

她的IG內現時有32則帖文，當中也有身穿小背心、比堅尼福利照，展現其白嫩皮膚及好身材。

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用二字訴心聲？

Kianna在昨晚於個人IG限時動態中上載「黑底白字」，似乎表達對成為網上熱話或被「起底」的心聲？

她只寫下「無奈...」二字外，暫時就未有再更新社交平台帖文。

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