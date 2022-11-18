【KKBOX香港風雲榜】受MIRROR演唱會事故致延期　姜濤精神上參與承諾同看直播

▲ MIRROR成員姜濤因傷缺席多個活動。

由KKBOX舉辦的《第四屆KKBOX香港風雲榜》原定於9月17日在亞洲國際博覽館舉行，不過後來因MIRROR演唱會事故而延遲至本月27日。

然而，MIRROR成員姜濤上周於 《903 AllStar 籃球賽》籃球賽中受傷，並赴醫院做手術。姜濤暫時需以拐杖相伴，且不適合下床走動，未來的大部分活動都將會取消。

【MIRROR成員】姜濤聽醫生建議避免下床走動 明天音樂節改以視像進行

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姜濤因傷缺席

KKBOX昨晚（17日）於官方IG寫道：

#第四屆KKBOX香港風雲榜

#年度風雲歌手 #姜濤 非常遺憾年度風雲歌手——姜濤因傷未能出席是次演出，祝願姜濤早日康復，再在台上與樂迷相聚！ 實名制門票不設改名，如有票務問題，請於 18/11 23:59 前電郵至 kkboxhkmusicawards@kkbox.com。逾時申請將不獲受理，敬請留意。

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完整出席得獎歌手名單：Anson Lo 盧瀚霆、Dear Jane、Edan 呂爵安、Ian 陳卓賢、Jer 柳應廷、MC 張天賦、MIRROR、per se、林家謙

風雲大使：Serrini

主持：Serrini、林家謙 #KKBOX #KKBOX香港風雲榜 #TUNEINHERE #實名制 @keung_show @mirror.weare

【MIRROR成員】姜濤透露手術後最新進展 需撐足兩個月拐杖

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姜濤精神上參與

姜濤轉載了KKBOX的帖文並回應：

很抱歉因為腳傷未能出席今年KKBOX香港風雲榜，但我相信當晚mirror兄弟、家謙和其他歌手一定會為大家帶來精彩的表演，我也一定會看直播，和大家一起支持他們！

除了缺席《第四屆KKBOX香港風雲榜》外，姜濤亦將會取消未來的大部分活動，包括「樂在維港」音樂會，不過他表示會以另一種方式會見樂迷，

雖然很遺憾明天不能親身到場參加「樂在維港」音樂會，但我還是可以通過視像和大家見面的，再次對所有製作單位感到抱歉。