【放寬防疫】抵港人士核酸檢測減至兩次　梁子超：不會對整體疫情有影響

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政府放寬入境檢測安排，取消抵港人士第四及六日強制核酸檢測，但維持快測七日。呼吸系統專科醫生梁子超今日（18日）表示，本港疫情主要涉及社區傳播，認為新安排對整體疫情無大影響。

梁子超接受電台訪問時指，其實我們比較在監察有用是抵達機場檢測的那次，第二日的檢測，其實已經容許他進入社區，他已經返回家中，家中傳播已經是最重要，怎樣都已經是走出社區。其實當日是否做檢酸檢測的意義不大，如果你採用做抗原快速測試代替，好像其他學校、高危表列處所等都是用快速抗原測試，可以使用同一樣方式減低風險。

他稱過去一星期XBB及BQ1.1個案數字倍增，建議當局可公布基因分析陽性比例，並在基因分析時針對新變種病毒做快速篩查，但相信疫情不會出現大爆發，只要穩守醫療系統，亦不需要再收緊社交距離措施。

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記者：余思嵐