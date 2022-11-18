【家居危機】外傭爬梯半身伸出抹窗　街坊憂無安全設施恐生意外

▲ 有外傭爬梯半身伸出抹窗。

過去曾發生抹窗失足墮樓的意外，大家做家務尤其抹窗要特別留神，避免造成悲劇。日前一名網民在社交媒體分享，他目擊有外傭爬梯半身伸出抹窗，擔心對方沒有安全設施下會出事，希望一眾僱主警惕，並提醒外傭抹窗的注意事宜。

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該名網民本周一（14日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，直指︰

工人係勤力，但係毫無安全意識同危機意識。

提醒僱主注意外傭安全

從樓主上載的照片可見，一名外傭姐姐戴上口罩及清潔手套，正在對面的屋邨大廈單位內抹窗，她爬梯伸手抹外窗，期間一度伸出半身。而外傭看來沒有無佩戴任何安全設施。樓主為她的危險舉動抹一把汗，表示「麻煩僱主唔為佢著想下，都為自己單位嘅價值著想下」。他希望藉此提醒大家，以免發生意外。

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有網民指事發地點應是柴灣一屋邨，不少網民看到照片都大呼心驚，留言「個心離一離」、「安全最重要」、「太危險，隨時搞出人命」。有人建議樓主到該大廈通知管理處，以便向有關住戶反映，請他們提醒僱主及外傭。

此外，有網民稱「我從來都唔會叫工人抹窗」、「我工人嚟到，第一件事係提佢唔好抹窗，同埋教佢點樣救廚房火」。其中一名網民指出，根據勞工法例，工人不可抹窗。

勞工處︰外傭抺外窗須符合兩個安全措施

據勞工處有關外傭抺外窗事宜資料，由2017年1月1日起，外傭的標準僱傭合約新增一項清潔外窗的新條款，保障外傭的職業安全。條款訂明，當傭工要清潔窗戶向外的一面（外窗），而該窗戶並非位處地面、毗鄰可合理地供傭工安全工作的露台或走廊，則必須符合兩個安全措施，才可進行清潔外窗。

這兩個安全措施，第一是被清潔的窗戶須已安裝窗花，而該窗花須鎖上或被固定，以防止窗花被開啟。第二則是傭工除了手臂外，身體其他部分不得伸出窗外。

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責任編輯︰王明芳