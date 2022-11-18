【偏心媽媽】大女從小努力乖巧被忽視　照顧中風媽換來一巴掌醒覺：母愛是奢望

▲ 大女從小渴求母愛，最終卻發現是奢望。

父母偏心，對不同子女待遇相差太遠，無法得到關愛的孩子，長大後的人生總有遺憾。有台灣女網民近日在社交平台投稿，從小努力做家務、讀好書、湊細佬妹，卻得不到媽媽一絲關愛。近年媽媽中風，只有她悉心照顧，但仍不獲認同，令她決心放棄。

有女網民在facebook群組《匿名公社》發文指，為了讓媽媽開心，從小就努力討好對方，即使受傷或難過，也勉強擠出笑容扮沒事，然而換來的往往只是媽媽冷漠的臉。她努力做好家務、用功讀書、湊好細佬妹，考試取得前三名，媽媽看都不看，但妹妹拿進步獎，媽媽就高興好幾天，還將獎狀貼在牆上。

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每次外出食飯，媽媽會帶弟妹去食扒餐，但卻只帶事主去麵店，有次她只想吃滷蛋，就激嬲媽媽，被媽媽扯出麵店餓了一整天，

那一碗沒動過的湯麵，和那被罵奢望的滷蛋，竟成了我這輩子的夢魘。

每次經過麵店，她都好像看到小時候的自己，不管如何哀求，媽媽仍冷漠地將她拖出來。她很希望，自己能像弟妹一樣，得到媽媽的擁抱、在媽媽懷裡撒嬌，或在放學後，媽媽能回頭微笑歡迎，可惜直至長大後，事主都未能如願。

媽媽中風只有大女照顧

直至近年，媽媽不幸中風，從小得到媽媽關愛的弟妹不想理會，照顧的重擔就落在事主身上。然而，不管事主如何細心照顧，努力滿足媽媽所需，媽媽仍沒好臉色，

你今天這一巴掌，把我打回了現實，我不再強求了。

事主表示，即使遭天下人怒罵，她也決定將媽媽送進養老院。媽媽從小忽視她的努力，把所有愛和資源都給予弟妹，如今病了卻沒人理，才會想到她這個大女。事主難過表示，以為自己可以在照顧媽媽時，得到些許母愛，看來也是她的奢望。

我有我自己的家庭，有自己的孩子，現在開始，我要過自己的人生，走自己的路。媽，再見了，謝謝你生下我！

不少網民都紛紛安慰和力撐事主，認為她做得很好，該還的早已還清，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳