口罩肌要認清：濕疹、暗瘡、玫瑰痤瘡 皮膚科醫生講解醫治方法

口罩肌是疫情下的副產品，泛指各種因長期佩戴口罩而出現的皮膚問題，其中最常見的是濕疹、暗瘡和玫瑰痤瘡。皮膚科專科醫生唐碧茜指出，這三種皮膚問題病徵症狀相似，容易混淆。如果患者胡亂自行斷症，隨便購買成藥，會延誤診治及令病情變本加厲。要有效改善口罩肌，必先認清各類型，配合針對性治療方案，才能令肌膚免受更大傷害。

一般口罩外層採用高密度防水物料製造，戴上後能阻擋外來污染物和病菌，但同時形成侷促的空間，當中積聚口水、汗水和油脂，容易滋生細菌引起皮膚問題。此外，部分人膚質敏感，對口罩的物料或配件過敏，因而誘發皮炎。

針對性治療法



皮膚科專科醫生唐碧茜表示，現時每星期都有受口罩肌困擾的患者求診，最常見的口罩肌類型分為濕疹、暗瘡和玫瑰痤瘡三大類，各有不同的針對性治療方法。

第一類 濕疹

成因：常見有三種情況，一是異位性皮炎，患者個人或家族有濕疹病史。二是刺激性接觸皮炎，因口罩緊貼皮膚，說話時會不斷磨擦皮膚，引起肉眼看不見的小傷口，破壞皮膚屏障。另一種是敏感性接觸皮炎，部分人對口罩物料例如橡筋帶、膠水、鼻位的金屬線等有過敏反應，或習慣在口罩上加香薰扣、噴灑精油和消毒液等，當中的物質也可能引發敏感性接觸皮炎。

護理方法：勤加保濕，減少接觸致敏源，選擇低敏的保濕及溫和的潔面產品，避免使用含香料、酒精、去角質例如水楊酸等成分的護膚品。

治療方法：因應病情，醫生處方藥物。其中外用非類固醇藥膏，如PDE4酵素抑制劑、鈣調磷酸酶抑制劑等，都可減低皮膚細胞內過度激活免疫系統的訊號，緩解炎症。唐碧茜醫生指，由於患者需要繼續戴口罩，病症難以斷尾，而長期使用高劑量類固醇會有副作用，包括：皮膚變薄、微絲血管浮現、青光眼、白內障等。因此可因應病情處方非類固醇藥膏。以PDE4酵素抑制劑為例，適合輕度至中度濕疹患者，三個月以上的嬰兒至成人都可使用。

第二類 暗瘡

成因：基因、荷爾蒙變化、生活習慣等因素。另外，長時間戴口罩會令嘴部和下巴周圍的微觀環境產生變化。唐碧茜醫生解釋：「我們稱之為O形或U形位，口罩遮蓋令溫度和濕度上升，增加油脂分泌，阻塞毛孔，亦助長暗瘡性細菌滋生，例如常見的痤瘡丙酸桿菌（Cutibacterium acnes），會分解毛孔內的油脂，刺激皮膚導致發炎。」

護理方法：保持皮膚清爽。唐碧茜醫生提醒患者切勿化濃妝，「有口罩遮蓋的部位盡量不化妝，未能避免的話，應選擇不阻塞毛孔的化妝品，同時減少攝取高升糖指數食物和奶類製品。」

治療方法：外用暗瘡藥、口服抗生素或異維A酸。

第三類 玫瑰痤瘡

成因：因面部血管持續擴張而引致的慢性病。壓力、刺激性飲食、紫外線、炎熱天氣等都會引發玫瑰痤瘡，佩戴口罩又熱又焗，更會磨擦面部皮膚加速血管擴張，令病情更嚴重。

護理方法：注意飲食，避免辛辣食物、飲酒或攝取過多咖啡因，做足防曬措施，避免用過熱的水沖涼，選擇性質溫和的護膚品。

治療方法：外用玫瑰痤瘡藥膏、口服抗生素，嚴重者可透過激光治療改善血管擴張情況。

從日常開始自救

疫情持續多時，口罩肌逐漸演變成一種慢性皮膚疾病，短期內難以根治，唐碧茜醫生建議患者從日常生活着手，留意五項重點：

一、簡化護膚程序，當皮膚狀態不穩定時，護膚應還原基本步，以免對皮膚帶來過多負擔，只需清潔、保濕及防曬三項基本步驟已足夠。。

二、注意徹底缷妝，但洗面次數並非愈多愈好，一日兩次已經足夠，太頻密會對皮膚做成傷害。

三、潤膚不要懶，每次潔面後要塗上滋潤潤膚膏。皮膚乾燥時，更要增加每天塗潤膚膏的次數，為肌膚建立保護屏障。油性皮膚可選擇清爽的護膚啫喱，混合性皮膚可使用乳液，乾性皮膚則需要高效保濕乳霜。

四、好的口罩大小適中，透氣度高，3D立體口罩能減少口罩與皮膚之間的接觸面及磨擦。

五、每4至6小時更換新口罩；如情況許可，每隔4時除下口罩，讓皮膚休息15分鐘。

雖然戴口罩已成日常，但口罩肌並非必然。當皮膚出現症狀應盡早求診，不要貪方便自行購買成藥治療。唐碧茜醫生提醒：「坊間常見的皮膚藥膏療效『大包圍』，裏面混合了多種成分，例如高劑量類固醇、抗生素、抗真菌藥等，功效看似萬能，但未經醫生斷症便胡亂用藥，有可能引起嚴重後果。因此患者應及早求醫，對症下藥。」

▲ 近三年全民外出均要戴口罩，每日佩戴時間長達8至10小時，面部皮膚長期被口罩遮蓋，引發各種皮膚問題。

▲ 皮膚科專科醫生唐碧茜指出，口罩和皮膚磨擦造成皮膚屏障受損，口罩內的溫度和濕度偏高，容易滋生細菌及刺激皮膚，引發各種皮膚問題。

以上資料由皮膚科專科醫生唐碧茜提供



(特約)