【信用卡陷阱】曾智華收巨額自動轉帳信用卡　AEON回應千萬轉帳額真相曝光

▲ （專欄作家提供）

為了避免因遲交賬單而被罰款，不少人會選用銀行或信用卡的自動轉賬（Autopay）服務。專欄作家曾智華早前分享一則早前申請AEON信用卡事件，發現自動轉帳的最高金額為1千萬元，「從來未見過要求備用一千萬元轉帳額，買遊艇咩？」，其後馬上前往九龍城廣場要求取消信用卡。

AEON發言人回應TOPick稱，其實自動轉帳的最高金額，由客戶於繳款銀行設定，該金額並非由AEON信貸財務所設定或控制。

曾智華在專欄指，11月9日到九龍城廣場泊車，消費100元有1小時免費，於是取車前到超市隨手買點日用品。但見門口有兩位推銷員，熱誠落力推銷集團信用卡，認為免年費「攞多張卡都無乜壞」，前往顧客服務處填申請表及自動轉帳表，只20分鐘，效率特高。

但一星期後收到銀行的「自動轉帳確認書」，每次轉帳的最高金額是$9,999,999，即一千萬元找一蚊，立時成個彈起。

若有人偷咗我張卡，狂買，咁小弟咪破產都唔掂？更甚，邊個授權百貨集團將我個限額set到天咁高呢？為乜申請卡時，職員一句都唔講呢？

他馬上駕車前往九龍城廣場顧客服務部質問轉帳金額為何如此高。

小姐，點解轉帳金額會高到一千萬元？你哋公司管理層有無要求向客人事先解釋，問准approval？點解set到更天咁高，有這種需要嗎？

而女職員好似少少一嚿雲，唔知點解釋。最後他請求女職即刻取消信用卡，並說明會「請你通知高層，我會跟進投訴！」

麻煩你，即刻替我cut卡，我也會到銀行停止自動轉帳，之前，會透過櫃員機找清數。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

