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【J2長腿女神】梁凱晴繼《3日2夜》後派福利　Nina：冬天拍泳池依然笑得很開心

娛樂 12:19 2022/11/18

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現年25歲、有「J2長腿女神」之稱的主持梁凱晴（Nina），過往為無綫J2台旅遊節目長駐台灣，因大派福利而深受網民喜愛。Nina在今年8月1日宣布離巢，與TVB結束5年賓主關係。

相隔3個多月，觀眾又可以看到凱晴主持旅遊節目，她率先在社交平台上載火辣水著照，預告她在HOY TV（前稱香港開電視）主持的節目即將面世！

【Summer Girls】水著索女內外兼備　高學歷才女+寒流女+造美拳手一較高下

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主持HOY TV節目

凱晴平日都不時在IG分享靚相，她在昨日（17日）上載了4張身穿比堅尼相，驕人身段再配上泳池美景，令人目不暇給。

《亞洲TOP TEN》由《3日2夜》之父之稱的張志明監製，負責台灣篇的凱晴在帖文中落力預告新節目的賣點，粉絲紛紛留言力撐：

🎥HOY TV 亞洲TOP TEN🎥
來啦來啦讓各位粉粉們久等了❤️
凱晴在香港的新節目出來啦🥰
✨亞洲TOP TEN 台灣篇✨
首播：11/21 （日）晚上9點
👉🏻連續播出大家一定要記得收看唷
👉🏻有溫泉跟泳池主題唷齁齁
👉🏻又可以跟大家見面好開心
👉🏻冬天拍泳池依然笑得很開心

她在今早（11月18日）在IG限時動態發放節目的宣傳片，片中就有她身穿紅色比堅尼的畫面，相信一眾粉絲們已口水長流了！梁諾妍、趙慧珊（Aka）、余潔瀅（Zoie）、李月兒（Luna）也有份主持節目。

【3日2夜】Jumbo做TVB旅遊節目主持人氣爆升　曾淑雅考健身教練牌為退出作準備【多圖】

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大學主修阿拉伯文

台灣土生土長的梁凱晴，其父親為香港人，後來到台灣定居，而媽媽則是台灣人，故此她懂得說廣東話。

在2017年，她加入TVB台灣製作中心，曾經主持多個飲食及旅遊節目，包括《出走地圖》、《背包女行》、《小滋女孩》等，亦曾現身《東張西望》、譚玉瑛主持的《台灣原味道》，不時以性感造型亮相，其美貌與身材成為網民焦點。

另外，她又擁有個人YouTube頻道，不時更新旅遊片，也有參與音樂微電影的演出。

凱晴才貌兼備，畢業於國立政治大學主修阿拉伯文，曾於J2節目《這一站阿拉伯》以流利阿拉伯語與當地人溝通。她亦擅長跳肚皮舞，大學時曾任肚皮舞社社長，與阿拉伯文化可謂結下不解之緣。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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