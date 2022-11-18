【以色列研究】全球男性精子數量下降62%　專家警告：人類或面臨生育危機

▲ 全球男性精子濃度下降一半 影響生肓將加劇老齡社會

人類將面臨生育危機。有以色列研究指出，不到50年間，全球男性平均精子數和精子濃度均下降超過50%。專家警告，該趨勢持續下去將導致人類生育率的降低，甚至可能會威脅人類生存。

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以色列希伯來大學教授哈蓋·萊文領導的研究團隊在《人類生殖更新》期刊發表〈精子數量的趨勢〉（Temporal Trend In Sperm Count）論文。團隊提取研究了1981年至2019年間在國際上公開發表的與男性精液質量相關的數百篇論文等出版物，涵蓋北美洲、歐洲、大洋洲、南美洲、亞洲、非洲的53個國家共5萬多名男性的精液樣本。為保證結果的科學性，萊文等人專門剔除了因生育問題而到醫療機構檢查精子數量的男性樣本。

通過對上述數據進行線性回歸等數學分析，結果顯示，從1973年至2018年短短45年間，全球男性平均精子數量下降62%，精液中的精子濃度下降52%。

根據萊文團隊研究，1973年，全球男性平均精子濃度約為每毫升精液1.01億個精子，至2018年，該數據已降低到4900萬。同樣值得注意的是，1973年至2000年，全球男性精子濃度下降速度約為每年1.16%，2000年後的下降速度已經提高到2.64%。

目前，根據世界衛生組織的相關標準，男性精子濃度高於1500萬每毫升則認為正常。但1998年10月，丹麥奧胡斯大學、哥本哈根國立醫院等機構的研究人員曾在《柳葉刀》期刊發文稱，精子濃度低於4000萬每毫升即可能導致懷孕概率下降。

研究團隊教授萊文表示，如果全球男性精子濃度平均數為5000萬，則表明有大量男性的精子濃度低於4000萬，也就是說其生育能力是次優。會出現這現象的原因不明，最大可能是與人類的生活習慣有關。他形容是次的研究結果尤如一個警號，正在提醒人類全球出現的問題。這場「危機」必須要在無可挽救前「解除」。

而有男性生殖健康教授Richard Sharpe則表示，精子濃度下降，意味著夫婦需要更加長的時間備孕。可是，女性30歲以後的生育能力將會隨時間下降，而且現在的夫婦亦不斷在推遲生育計劃，使懷孕的機會大大降低。

教授更續指，這不單是夫婦二人的生育問題，而是巨大的社會問題。他估計若大趨勢如此，50後年全球將要面對嚴重的人口老化與勞動力不足的問題。

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責任編輯：羅嘉欣