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【綠葉王】余子明兒子為亡父準備美酒佳餚　子明叔房門出現大眼小昆蟲

娛樂 11:22 2022/11/18

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余子明房門外出現大眼小昆蟲。

資深演員余子明今年一月在家中跌倒，此後活動能力大幅減弱，左邊身暫時癱瘓。

家人送其入院後經醫生診斷，證實為缺血性中風；住院10日後醫院批准其回家休養。日前（11月10日）余子明長子天佑（Elvin）在子明叔社交平台上公布爸爸死訊，並以黑白照留言：「爸，一路好走。」子明叔終年78歲，令不少網民大感惋惜。

【鶼鰈情深】余子明奉母之名娶馮素雲相守50年　曾被錯認為馮素波老公

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子明叔有大眼雞之稱

由於子明叔擁有一雙大眼睛，生前在演藝圈獲得「大眼雞」的稱號。

Elvin日前為亡父度舊曆生日，準備了燒肉、叉燒、掌翼、鵝片及一瓶清酒，放於桌上祭祀。他留言指近日大家也提點留意有否飛蛾等昆蟲出現，但他笑言：「我話老細咁硬淨，但又慢吞吞，似甲蟲多啲。#然後幾分鐘前喺老細房門見到呢隻大眼仔小昆蟲」

【余子明逝世】子明叔遭冷待心淡離巢TVB　《封神榜》演姜子牙成經典

子明叔月尾設靈

而子明叔的身後已辦妥，Elvin日前上載訃聞，公布將於11月27日於香港殯儀館設靈，翌日早上9時舉行大殮儀式，10時辭靈隨即奉移至歌連臣角火葬場火化，子明叔的喪禮將以佛教儀式進行。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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