【霎時再感動】媽媽跌倒後多次腦抽筋入ICU　陳展鵬推工作珍惜相處時光

▲ 媽媽跌倒後多次腦抽筋入ICU，陳展鵬推工作珍惜相處時光。

陳展鵬自2018年成家立室後，星途似乎一路順暢，近日其主演的電視劇《超能使者》更於電視熱播。但近日在無綫節目《霎時再感動》卻揭露他入行多年自身及家庭不為人知的一面。除了入行多年的辛酸跌碰，他更透露原來2016年憑《城寨英雄》一躍成為視帝之時，母親健康同時亦於當年急速轉差，歷經多次腦抽筋及ICU，故令他深深明白名利不是一切，現時更懂得珍惜家人，享受與他們相處的時光，並寄予「心中富有」才是最重要。

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陳展鵬於短短3分鐘的節目中自白，他出身的家庭並不富裕，爸媽經常因為工作不在家。為了改善生活，他畢業後亦很快便進入社會工作。不過，早年的事業發展十分不順暢，他回憶感慨當時「入行一段時間，工作一直喺谷底，轉過好多公司，跌跌碰碰」。眼見兒子「甚至連自己生活費都成問題」，他的母親卻從沒有怨言，更會動用私己錢倒貼。

直到2016年，憑《城寨英雄》一劇成為視帝，展鵬的仕途亦開始大躍進，他表示之後工作量和機會也比以前多，賺錢亦多了。不過，同年他的母親健康開始轉差。

媽咪情況幾差，急轉直下，中西醫都搵唔出原因。後來搵到佢第一次腦抽筋，因為喺屋企跌親之後，當時住咗廿幾日醫院，要打鎮靜劑紓緩病情。醫生有問過我爸爸，情況再變差會唔會急救，爸爸話一定要救番媽咪。

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面對父母年紀漸長，身體大不如前，他也明白到簡單的聊天其實比實際的物質享受來得重要。之後他便推掉所有工作，一直專心照顧母親，希望能改善母親的情況，及彌補過去母子缺乏相處的時光。

就算媽咪可能得5年、10年命，我盡量彌補同埋相處多啲。

數年過去，他坦言大病過後，母親身體已經無法回復當年勇，但卻十分感恩她經歷過多次腦抽筋，ICU，仍然還記得自己、爸爸及身邊的朋友。經過此事後，陳展鵬亦學懂珍惜：

之後我對於以前堅持、價值觀睇法都有改變，更加珍惜、體諒身邊人。雖然財富都重要，因為要照顧人，但最重要心中富有，親人真摯感情，彼此敬愛先係真正財產。

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責任編輯：羅嘉欣