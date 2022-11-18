【日本旅遊】冬季遊日本必去雪景溫泉推介　秘湯之首草津溫泉+夢幻雪鄉銀山溫泉

▲ 趁著冬季，大家快點把握機會去日本享受絕美雪景和特色溫泉。

踏入冬季，可以在日本一邊欣賞漫天飛雪的美景，一邊浸溫泉，絕對是人生一大樂事。TOPick為你推介6大日本雪景溫泉，大家快點「Mark低」趁著冬天來一趟療癒身心靈之旅。

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草津溫泉

▲ 草津溫泉。(圖片來源:www.visit-gunma.jp官網)

位於群馬縣的草津溫泉，被稱為「日本三大古湯」之一，至今已有1800年歷史。同時，它更蟬聯19年「日本溫泉100選」的冠軍。當中，最熱門的泉源景點「湯畑」，每分鐘湧出4600公升的溫泉，號稱日本第一的溫泉湧出量。其酸鹼值是pH1.7-2.1間，具備殺菌醫療功效，又被稱為「藥之湯」。

另外，它更有50家以上的不同形式的傳統溫泉旅館，如露天溫泉及私人風呂等。各自有著特色美食如: 炭燒牛、懷石料理、溫泉饅頭及烤海鮮等。

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地址：群馬縣吾妻郡草津町大字草津

交通方式：

由「上野站」乘搭JR急特快列車約150分鐘前往「長野原草津口站」，再轉乘巴士約30分鐘。

由「東京站」乘搭新幹線約60分鐘到「輕井澤站」，轉乘巴士約80分鐘。

由「新宿西口巴士站」乘搭高速巴士約250分鐘。

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箱根湯本溫泉

位於神奈川縣的箱根溫泉，因集結箱根山上共17個溫泉區，又稱「箱根十七湯」。區內溫泉泉質約有20種，加上住宿設施選擇多，部分更可遠眺富士山山景，是日本有名的大型溫泉區。加上距離東京只需一個多小時的車程，所以不少旅館都會提供即日來回行程。

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交通方式：

由東京出發

由大阪出發

由「新大阪站」乘搭新幹線KODAMA號約3小時27分鐘到達「小田原車站」，再轉乘箱根登山鐵道約13分鐘。

由「新大阪站」乘搭NOZOMI號約2小時17分鐘，到達「新橫濱車站」轉乘新幹線KODAMA號約13分鐘到達「小田原車站」，再轉乘箱根登山鐵道約13分鐘。

由布院溫泉(湯布院)

群山環繞的由布院溫泉，位於九州大分縣，是當地兩大溫泉之一。被日本女性票選為最愛的夢幻度假勝地，因此不少人慕名而來欣賞冬天早上出現的「朝霧」，尤其是像仙境一般金鱗湖的迷霧。

另外，區內更有多家不同形式的傳統溫泉旅館，如主打獨棟客房連私人溫泉浴池的「由布院別邸 樹」、酒店菜式以頂級豐後牛為主的「湯布院秀峰館酒店」及位處高處、可飽覽壯麗自然美景的當地老字號溫泉旅館「山之酒店夢想園」等。

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地址：大分縣由布市湯布院町川

交通方式：

由東京出發

羽田或成田機場飛往大分機場。從羽田機場出發約需1小時35分鐘，從成田出發約要2小時。從機場再搭乘「亀の井」的公車至「由布院站前Bus Center」下車，所需時間為55分鐘。

從「東京車站」乘搭新幹線至「博多站」，再轉乘JR特級由布院之森號至「由布院」站下車，所需時間為7小時30分鐘。

由大阪出發

從「新大阪站」乘搭新幹線至「博多站」，於「博多站」轉乘JR特級由布院之森號至「由布院」站，所需時間約5小時。

由福岡出發

乘搭JR九州列車，或是高速巴士前往，皆需約兩個多小時的車程。

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銀山溫泉

▲ 銀山溫泉河道兩旁林立的古色古香、充滿懷舊感的百年歷史溫泉旅店。(圖片來源: www.travelliker.com.hk網站)

日本數一數二的夢幻雪鄉，位於山形縣海拔260公尺。銀山溫泉河道兩旁林立的古色古香、充滿懷舊感的百年歷史溫泉旅店，而且更保留著20世紀初的浪漫日本風情。多間人氣住宿設施更設有可眺望四周山群的露天浴池，再配上復古裝潢及雪鄉景色，深受國內外遊客的歡迎。

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地址：山形縣尾花沢市大字銀山新畑446

交通方式：

從「東京車站」乘搭JR山形新幹線約3小時30分鐘，到JR大石田站下車後轉搭路線巴士，車程約40分鐘。

羽田機場往山形機場時間約1小時，乘搭有開往銀山溫泉的巴士，巴士車程約1小時15分鐘。

從「東京車站」八重洲口，乘搭到「仙台站」約5至6小時，轉乘巴士特急48線往新庄方向，約1小時45分鐘到尾花澤待合所下車後，再轉尾花澤市營巴士約35至45分鐘。

由仙台站出發

由「仙台站」搭乘JR仙山線前往「羽前千歲站」，轉搭JR山形線到「大石田站」約2小時，再從「大石田站」搭尾花澤市營巴士約35至45分鐘。

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乳頭溫泉鄉

▲ 乳頭溫泉鄉。(圖片來源: livejapan.com網站)

位於秋田縣八幡平國立公園內的深山，是日本的秘湯之首。溫泉鄉由七間溫泉旅館所組成，分別是鶴湯、妙乃湯、黑湯溫泉、蟹場溫泉、孫六溫泉、大釜溫泉及休暇村。當中的「鶴湯」是秋田藩主的溫泉療養地，歷史最為悠久，乳白色的混浴露天溫泉最受歡迎。

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地址：秋田縣八幡平國立公園乳頭山山麓

交通方式：

黑川溫泉

位於熊本縣阿蘇山北邊的黑川溫泉，由30間溫泉旅館所構成，整個溫泉鄉的大小約直徑4公里左右，加上位處海拔1,000公尺，被稱為「九州溫泉秘境」。這裡的溫泉水質清澈，除擁有自然風光的天然優勢外，更保留江戶時代遺留下來的古式建築物。

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地址：熊本縣阿蘇郡南小國町的溫泉區

交通方式：

從福岡市乘坐高速巴士直達黑川溫泉。

由大阪和東京出發，可乘坐新幹線到達博多站。

由從「熊本站」出發，阿蘇站是離黑川溫泉最近的當地車站，到阿蘇站後轉乘計程車或巴士。

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