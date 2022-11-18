【愛要及時】單親港爸憂拖累兒子婉拒移民團聚 兒子車禍離世從此陰陽兩隔

▲ 愛要及時，珍惜機會。

早上起來，查看手機，發現信息較平日多許多，感覺有點異樣。信息如雪花飄至，原因可能有三：

一、某好友在群組宣布移民，大家恭賀當事人，紛紛送上祝福或發表不捨之情。

二、喜訊。例如某好友中彩票頭獎、升職、獲得授勳或宣布結婚等等。這幾個可能性都不大，以結婚為例，我身邊的好友們要結婚的早已結婚，選擇單身的根本不會改變主意。又或者，好友們宣布子女結婚，大家爭相恭賀，這情況亦不多，皆因好友的子女們多數尚在求學時期。

三、噩耗。這是我最害怕的信息。兩周前，一位空少好友執勤期間，在外國遇上交通意外，客死異鄉，遺體幾日前從外地運回原國下葬。噩耗消息傳出後，幾百個信息瞬間如潮浪湧至。

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說回今早的情況。睡眼矇矓之際，讀到好友E先生傳來的幾個信息，登時睡意全消。他在外國生活和工作的獨生子在執勤期間，不幸遇上車禍，因公殉職。

E先生早年已跟太太離婚，父兼母職，含辛茹苦獨自撫育兒子。他努力工作加班掙錢，把兒子送出國留學。生性的兒子沒有令父親失望，學有所成，在外國找得優差，更在彼邦安居。他一直游說父親移民跟他一起居住，但作父親的英文語言能力有限，擔心自己適應不來；身患多種疾病的他，更需定時求醫覆診，醫療費用不菲，他不想加重兒子的經濟負擔，所以父子一直分隔兩地，僅以電話聯絡。現在陰陽相隔，餘生再也無法聽到雙方的聲音或消息。

有些人，今日一別，日後無法再見。

愛要及時，珍惜機會。

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