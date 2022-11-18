【夫妻關係】老公前女友分手後仍糾纏發曖昧訊息　 一句心寒說話令懷孕人妻崩潰

▲ 分手後，老公仲同前任聯絡，作為有孕人妻就梗係唔開心啦！

戀人分手後，仍糾纏不清，往往會傷害到現任伴侶，有台灣準媽媽無奈接受丈夫跟前任女友繼續聯絡，令她缺乏安全感。早前，她更意外看到丈夫和前任的短訊，當老公告訴前任，太太已懷有BB的消息，對方竟以一句心寒說話回應，令該位準媽媽崩潰不安。

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該名台灣準媽媽在討論區Dcard發帖，主題是「懷孕時老公前任的一句話讓我傻眼」，她表示老公跟前任曾意外懷孕過，當時因拍拖時間不久，而且經濟還不穩定所以選擇流產，女方之後提分手，口說不愛，但他們分手後仍會聯絡。

之後事主與丈夫結婚，而丈夫的前任也跟別人早已結婚，兩個都已有家室，但他們依然偶爾會跟對方分享近況，最近事主意外看到老公跟前任的訊息，

老公跟前任分享近況，提到我懷孕，沒想到前任竟然回他說『是我們的小寶貝回來找爸爸了』

陀B人妻看到這句說話，令她超崩潰兼非常噁心！

誰會希望自己肚子裡的孩子是自己老公跟前任小孩的靈魂？？？超級傻眼…應該不是我太敏感吧？

網民一面倒罵

貼文一出，即引起網民熱議，網民一面倒插前任，並不明白樓主會讓老公跟前任聯絡，「不管之前怎麼樣心胸寬大 我覺得看到這麼噁心無腦的發言，就足以強制老公跟那種東西斷絕聯絡了」、「建議不要讓老公跟前任有聯絡，不是不相信他是根本沒必要聯絡，愛你的人會為妳斷開你不喜歡的一切」。

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事主回應網民表示，一開始當然是難以接受，更一直為這件事爭吵，經歷很長的一段時間磨合跟溝通，亦曾要求老公封鎖前任所有的聯絡方式，但前任就是有辦法找過來，老公是好好先生，對於她的糾纏從來不會嚴肅拒絕，只會委婉表態，爭吵能避就避。而且女方都已經有結婚對象，他們久久才聯絡一次，所以選擇接受了。而老公聽到前任那句心寒說話，卻沒有正面回答，只說了句「你最近過的好嗎？」

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責任編輯︰王明芳