【超能使者】程可為逼食藥生仔+與郭子豪出軌？　劉佩玥大爆角色不止是陳展鵬妻子

▲ 劉佩玥飾演的丁淑敏，神秘身世今晚揭盅。

TVB台慶劇《超能使者》劇情愈來愈緊湊，陳展鵬飾演的阿鏈向來擁有美滿家庭，近集忽然發生大巨變。胞弟鍾孝添（黃庭鋒飾）不但投資失利，欠下一街巨債之餘，老婆丁淑敏（劉佩玥飾）不幸小產後，卻與前度Stanley（郭子豪飾）翻撻，出軌大派綠帽，令陳展鵬崩潰痛哭。

【超能使者】與郭子豪出軌派帽予陳展鵬 劉佩玥疑將黑化成Big Boss

陳展鵬家裡空無一人

日前已有網民「柯南」上身，指鍾家全都是陳展鵬幻想出來，而昨晚（11月17日）劇情可謂高潮迭起，劇集上半段阿鏈與妻子淑敏還在拉拉扯扯，淑敏與阿鏈弟弟孝添更因物業問題爆發激烈衝突，豈料下半段劇情即驚現兩大轉折位！

首先是到阿鏈屋企黐餐的Q姨（唐詩詠飾），驚見對方家中空無一人兼阿鏈與「空氣」對話，之後Q姨再查出阿鏈弟弟孝添（黃庭鋒飾）原來早因挪用公款成為階下囚。

兩大驚人發現均令之前的劇情變得「撲朔迷離」，對此不少網民推測阿鏈有精神病，更有人估計「黑化」淑敏以超能力令阿鏈產生幻覺。

而昨日（11月17日）官方於社交網釋出的預告片，則驚見阿鏈危站天台對Q姨說：「我知你好有義氣，但我唔想連累你，我閃到同你一齊喺呢度跌落去呀……」劇情發展更趨緊湊及引人入勝。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【超能使者】程可為護子心切助黃庭鋒賣樓還債 大肚劉佩玥要求陳展鵬殘酷二選一

劉佩玥突變「陰謀人妻」

昨晚另一值得推介高潮位，是淑敏與前度Stanley於街頭親熱遭阿鏈撞破，惱羞成怒的她竟向阿鏈發爛渣瘋狂投訴，怪責奶奶（程可為飾）長期逼她食藥生仔之餘，又痛斥老公收入少但仍堅持幫細佬還債云云，淑敏邊哭邊說：「我出到去畀啲Friend笑呀！你有冇諗過我感受呀？！我對住你哋成家真係好辛苦、好大壓力，我真係頂唔順喇！」

期間淑敏更遭阿鏈踢爆曾墮胎，雖然二人一度鬧得很僵，但淑敏最終還是經不起阿鏈一再懇求，暫時擱置離婚念頭……不少網民看畢大讚阿Moon好戲：「愈來愈有戲味，內心戲更佳」、「值得開部劇畀Moon」。

對於網民正評，阿Moon笑言：「聽到大家鍾意我都好開心，我會繼續努力。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

阿鏈驚天秘密揭盅

問到要由「模範太太」突變成「陰謀人妻」是否很考演技時，她說：「因為唔想做到慘情戲咁，所以一路要壓抑住自己嘅感覺去演，直到最後先大爆發宣洩不滿。其實攤牌一幕Jazz都好緊張，好彩有佢同導演，仲有展鵬、郭子豪兩位好對手，加上所有嘢配合得好好，令我好相信角色嘅遭遇而真心地投入咗。」

對於被指是Final Boss，Moon大賣關子謂：「好多人問我係咪喺幕後操控阿鏈，我只可以講淑敏唔淨係一個妻子，仲會影響阿鏈將來嘅發展。」

Moon續指阿鏈夫婦的驚天大秘密將於今晚（11月18日）晚終極揭盅，並笑言終可鬆一口氣：「啲人瘋狂問我角色身世，但我把口好密，連爹哋媽咪都冇講，終於好快唔使守秘密喇！」

最新影片推介：靚太安樂窩

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R