【新冠疫苗】本港認可復必泰二價疫苗作緊急使用　冀為市民第四針提供選擇

▲ (曾耀輝攝)

政府今日（18日）公布，醫務衞生局局長根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）（《規例》），認可復星醫藥／德國藥廠BioNTech的復必泰原始株／Omicron變異株BA.4-5二價疫苗（即Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 micrograms)/dose Dispersion for Injection COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)）在香港作緊急使用。

根據藥廠提供的資料，首批供港復必泰原始株／Omicron變異株BA.4-5二價疫苗預計可於本月底由德國運抵香港。政府接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，會盡快為市民提供有關疫苗，詳情稍後公布。



政府將按衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會聯同行政長官專家顧問團早前的建議，安排復必泰原始株／Omicron變異株BA.4-5二價疫苗按現時的接種時間表用作第四劑疫苗的另一選擇，而現時提供的兩款疫苗（科興及復必泰疫苗）亦可繼續作第四劑之用。

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責任編輯：余思嵐