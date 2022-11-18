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【查冊上訴】查冊作報道被虛假陳述罪成　蔡玉玲申終院上訴許可獲批

社會 11:51 2022/11/18

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蔡玉玲申終院上訴許可獲批。（資料圖片）

港台節目《鏗鏘集》前編導蔡玉玲，於調查元朗7.21事件而作車輛查冊時，填選申請目的為其他交通及運輸事宜而被控，經審訊後被裁定2項明知而作出要項上虛假陳述罪成，罰款6,000元。蔡早前上訴後被駁回後，今（18日）於高等法院申請終審法院上訴許可證明書，法官認為有關蔡涉及詮釋《道路交通(車輛登記及領牌)規例》的法律問題具廣泛重要性，尤其對新聞界以及持其他目的查冊人士有重要影響，遂批出證明書，批准上訴至終院。

上訴人蔡玉玲（38歲），被控2項為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假陳述罪，違反《道路交通條例》第 111(3)(a)。控罪指蔡於2020年5月17日及6月10日在香港，為取得1輛私家車的車輛登記細節證明書，虛假表示申請書以進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜，經審訊後，於2021年4月被裁定罪成，罰款6,000元。

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記者：梁錦麟

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