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【廁所選舉】盤點全港最佳公廁YOHO MALL形點上榜　3個最待改善公廁環境極恐怖

社會 11:55 2022/11/18

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奪得今屆選舉金獎的是山頂凌霄閣公廁。（陳永康攝）

香港廁所協會公布「2022香港最佳公廁選舉」結果，今年得獎名單除食環署屬下公廁外，新鴻基旗下商場YOHO MALL形點等亦獲嘉獎。協會亦列舉數個「香港最急待改善公廁」，促港府正視並跟進問題。 

為提升香港公眾廁所環境衛生，香港廁所協會舉行「2022香港最佳公廁選舉」，並按「HKQT CASH+ME」標準，亦即舒適度、易達通、安全性、衛生、管理及維修、教育，在全港十八區400多個不同廁所作實地調查。 

奪得今屆選舉金獎的是山頂凌霄閣公廁。協會主席蘇金標指，該廁所衛生環境非常良好，小童坐廁等設施一應俱全，廁所內更安裝四合一非接觸式概念洗手盆，既環保又方便使用者，可避免地面濕滑。設計方面，以香港景色作為廁所的牆身瓷磚，獨特又能代表香港。而赤柱市政大廈公廁、中環林士街多層停車場公廁亦分別獲得銀獎及銅獎。 

而選舉亦設立其他獎項，YOHO MALL形點的男女廁則獲得「商場最貼心廁所獎」，光線充足又衛生，定時有人員清潔，亦方便客人餵飼母乳及照顧嬰兒，房外更有「使用中」提示燈，注重私隱而貼心。 

協會前主席徐靖世亦列出3個最急待改善公廁。其中上水龍運街公廁廁環境惡劣，地面濕滑，馬桶旁有大量廁紙，加上通風系統極差，致廁所臭氣熏天；天水圍天河路遊樂場公廁亦缺乏管理，男廁有兩個廁格，一個堵塞，一個在外佈滿糞便，令人望而卻步。 

此外，徐靖世亦指出郊野公園流動公廁衛生差劣已持續多年，今年巡查仍未見改善，多個流動公廁設計及配置都極度惡劣及不完善，一般沖水設備失靈，糞便、紙巾無法沖走，加上長期無人打理，廁所臭氣熏天且令人作嘔。 

徐靖世表示，香港公廁主要由食環署、康文署、漁護署管理，當中由食環署管理的公廁表現較佳，惟他直斥：「康文署同漁護署係無進步，睇極都係衰。」 

蘇金標指，今年巡查公廁時，發現表現較佳及較佳的比例為6比4，當中有待改善的4成，「最大問題係設施及管理層做得唔好」。他期望公廁管理者精益求精，令香港廁所「一年比一年好」。 

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記者：黃穎津

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