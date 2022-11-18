【昏迷少年】元朗車禍14歲少年未度危險期　入ICU全身骨折盆骨嚴重碎裂

▲ 元朗車禍14歲受害少年仍未度危險期。

元朗青山公路灰沙圍於上周發生嚴重交通意外，有私家車疑撞倒14歲少年後不顧而去，少年受重傷，全身多處骨折，至今仍昏迷不醒。父母表示，兒子連日接受多次手術，仍未度過危險期，接下來還要做盆骨手術，但他們有信心，兒子可以康復過來。

事發於11月7日，元朗青山公路一屏山黍往屯門方向，有一輛深色私家車行駛期間，撞到正在過馬路的14歲少年彭利濰（Levie），彈開10幾米外，全身多處骨折，司機事後不顧而去，之後涉事車輛發現在屯門福亨村對開被燒毀。

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無綫節目《東張西望》跟進事件，Levie的父母彭先生、彭太太對兒子慘遭橫禍感到非常難過，意外雖發生超過一星期，但Levie仍未度過危險期。彭先生指出，兒子從入院搶救到入住深切治療部，至今7、8日一直處於昏迷狀態，在生死之間游走。

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彭太又指，兒子連日來已做了多次手術，包括修復手臂骨折、重新固定移位的腿部骨頭。接下來還有盆骨大手術，盆骨是碎裂最嚴重的部分，骨科醫生更指有機會致命，需要打釘子固定，慢慢等骨頭長好，看看有沒有機會恢復。

我很感謝那位報案的市民，如果遲了，失血過多，我就見不到兒子了。

事發後，學校為Levie製作了集氣板，同學們可以送上祝福，希望他早日康復。彭太回校看過後表示感動，感謝校長和同學的暖心打氣。彭太表示，希望待兒子康復後來一個深情擁抱，

以前他放學回來，吃飯後或睡覺前，都會叫媽媽，然後擁抱。我希望他醒來後能認到我，如果他腦子受到這麼嚴重的創傷，我擔心他不認得我們也不奇怪。

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責任編輯︰王明芳