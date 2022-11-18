【癌症殺手】男子胃痛背痛半年揭患胰臟癌　醫生列「癌王」5大症狀

▲ 男子胃痛背痛半年揭患胰臟癌，醫生列「癌王」5大症狀。

切勿輕視胃痛、背痛等問題，分分鐘可能是癌症警號。台灣一名男子向來沒有做身體檢查的習慣，近5個月開始出現胃痛、背痛的症狀，求醫後發現患上胰臟癌。有醫生指出，胰臟癌早期難以被發現，症狀容易誤認成腸胃疾病或背痛。

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綜合台媒報道，該名61歲的王姓男子是一名科技公司的高階主管，平時工作忙碌，被同事形容為工作狂，在家偶爾會小酌幾杯，但由於自認身體健康，因此一向沒有定期接受身體檢查的習慣。

大約5個月前，王男開始出現胃痛問題，嚴重時連後背亦會抽痛。其後他到腸胃科診所進行胃部相關的基礎檢查，X光顯示腹腔並無異常狀況，抽血檢驗亦未發現貧血、肝膽功能異常的問題。

惟之後2、3個月，王男的背痛問題愈加嚴重，期間他曾求診神經科、復健科，亦嘗試用推拿、針灸來緩解不適，但症狀依然未有改善。

最後，王男聽從親友建議，前往醫院進行腹部電腦斷層及磁力共振掃描，結果發現胰臟有一個3厘米的病灶，證實為胰臟癌。

胰臟癌5大症狀

北投健康管理醫院副院長錢政平指出，胰臟癌早期難以被發現，當出現不適症狀，容易誤認成腸胃疾病或背痛。加上胰臟位於在身體中央深處，一般的腹部超聲波檢查，無法全面偵測胰臟是否有病變，因此很多患者發現時已屬於中晚期，存活率較低，故還有「癌王」的稱號。

錢政平提醒，如發現有以下5大症狀，有可能是胰臟出現問題，甚至是患上胰臟癌。

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胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

根據本港醫管局的資料，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

胰臟癌高風險因素

醫管局指出，大部份胰臟癌患者為65歲以上人士，其他高風險因素包括：

種族：黑人的風險較高

性別：男性比女性有更高風險

抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

超重：超重的人有較大風險

飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

經常進食高糖食物，有機會增加患胰臟癌及脂肪肝風險，點擊圖片了解詳情：

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責任編輯：羅嘉欣