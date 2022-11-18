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【周末好去處】水上樂園推星．海探索Glamping　包早晚餐＋兩天入場及海洋公園門票

休閒消費 12:17 2022/11/18

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全新「星 ‧ 海探索 Glamping」設有13個北歐式私人帳篷，設備齊全，而且有淋浴設施。（相片來源：香港海洋公園水上樂園）

近年豪華露營Glamping盛行，海洋公園水上樂園亦推出全新「星．海探索Glamping」，由12月起於園內來個北歐式Glamping，體驗遼闊星海以及水上樂園各種活動，不出國都能享受一個戶外夢幻旅程。

設有2人及4人帳篷，適合閨蜜、情侶及家庭體驗Glamping。（相片來源：香港海洋公園水上樂園）

全新「星 ‧ 海探索 Glamping」營地共設13個北歐式私人帳篷，內有休息設備、空調及暖風機，園內有充足的淋浴設施，可欣賞日落、擁抱星海同時感受海風，已包指定「灣岸小食」晚餐套餐及指定「百味洞」自助早餐。

水上樂園面對一片海景，更能飽覽日落景色。（相片來源：香港海洋公園水上樂園）

套票已包兩天的成人標準水上樂園入場門票，參加者可盡玩水上樂園設施，並專享衝浪先鋒時段，亦能在天海灣免費體驗Aqua Fitness。每個帳篷皆備有視聽娛樂裝置，將帳篷化身私人影院，煲劇睇電影也一流。

每個帳蓬均設視聽娛樂裝置，有Smart TV 、投影、360˚ 喇叭及聚會氣氛燈。（相片來源：香港海洋公園水上樂園）

可容納二人的山景帳幕價錢為$2,900元，海景則為$4,200；四人山景帳幕$4,800，海景為$5,800，但已包晚餐、自助早餐及海洋公園入場門票。兩日一夜活動由早上10時可入營先玩水上樂園，下午3時check in，自由活動至翌日下午12時，並可繼續留在水上樂園玩。

參加者可專享衝浪時段，不用排隊。（相片來源：香港海洋公園水上樂園）

「星．海探索 Glamping」

報名日期：即日起至12月30日

活動日期：12月9日至12月31日（逢星期五、六、日及星期一）

價錢：$2,900起

記者：張頌婷

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