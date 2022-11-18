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【胃潰瘍】婦人排黑便求醫患胃潰瘍大出血　醫生警告：2類食物極傷胃

醫生診症室 12:14 2022/11/18

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婦人排黑便求醫患胃潰瘍大出血，醫生警告：2類食物極削胃。

胃潰瘍有時未必伴隨胃痛，要小心日常飲食。台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘分享案例，一名婦人排黑便，求醫揭患胃潰瘍大出血，醫生警告有2款食物特別傷胃需留意。

最新影片：

錢醫生日前在《健康2.0》節目表示，曾接收一名75歲婦人急診，她有排黑便狀況，證明腸胃内有大出血，但患者卻沒有感受到腸胃疼痛。醫生替患者照胃鏡時，發現都是「血糊」，只能透過手術找出血點，最後在胃部找到一個僅0.5厘米的潰瘍在不斷出血。醫生進一步追問患者飲食，得知她在吃麵線時配了近20顆硬花生，由此刮傷胃部造成出血。

日飲一罐可樂致胃潰瘍

除了進食過硬食物會傷胃，過酸食物同樣削胃。錢醫生分享另一個案是一名40歲男患者，因肚痛求醫，照胃鏡後發現胃部有4、5個潰瘍，且有出血情況，情況嚴重。醫生追問其飲食習慣，發現患者雖沒有吃慢性藥物、喝茶、咖啡或吃辣等習慣，但非常喜歡喝可樂，近兩個月更是每日一罐。錢醫生表示，可樂PH值達2.3，比檸檬汁（PH值約3.8）、酸梅汁（PH值約3.2）更酸，因此易造成胃潰瘍。

避免削胃食物

錢醫生再解釋，若患者胃部潰瘍剛好在血管上，儘管只是小傷口，就有機會出血。他提醒，吃堅果類等較堅硬食物，要多咀嚼幾下，以免刮傷胃。也要避免刺激性食物，因當刺激愈來愈強，胃部將來不及開啓自我保護機制進行修復，就會產生慢性發炎，形成潰瘍。建議要吃點東西再喝飲料，尤其不要空腹喝可樂、咖啡、茶等增加胃酸分泌。

8種養胃食物

錢醫生在Facebook專頁分享個案之餘，也向讀者推薦8種養胃食物：

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責任編輯：羅嘉欣

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