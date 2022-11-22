【玩物壯志】曾創辦香港鐘錶雜誌　錶壇老爺見證錶界潮流30年

▲ 如同時裝精一樣，望一件衣服已知那一年那一季度的潮物，錶亦然，從中佘宗明懂得錶界也有過高山低谷的時期。

在雜誌傳媒界人稱「老爺」的佘宗明，早已練成一眼已知該款手錶前世今生能力，去年決定退休宣布辭掉鐘錶雜誌總編一職，有同行以這句形容：「對香港鐘錶界的同業來說是一枚震撼彈」。

屬半個同行的筆者，同行訪問同行，未致於流淚眼望流淚眼，從他的走過的路，像預視到在這一行行走的將來，自然坐定定聽一聽他回望過去展望退休的感想。

問老爺何有甚麼成功格言開心share給新一輩，他徐徐的說：「忽然醒起以前睇過一套戲叫《香奈兒》（Coco Chanel，2008年），簡單地歸納幾項：一做你擅長的事，又或做令你開心的事，若加埋運氣，就有機會成功。我不覺得自己成功，又怎可教人呢……但好唔好彩？我覺得我是好彩的。」

這個時代，每個人退下來都他們原因，而他所持的，是要照顧患有失智症的外母，他說：「愈來愈嚴重，要24小時陪着她，出差變成奢侈的事。」

▲ 佘宗明香港資深傳媒人，當過《人車誌》、《武剛車紀》、《號外》等雜誌編輯，2004年創辦《SPIRAL》。個人著作有《在我還年輕的時候》、《聽歌．睇戲．看小說》、《木衞二》、《認識腕錶的第一堂課》和《完全腕錶手冊》。2021年11月決定退休，辭去鐘錶雜誌總編一職。（圖片：曾耀輝攝）

如果鐘錶會說話

「大哉神聖，與時回薄，應運而生，繼天而作。」唐．王勃《益州夫子廟碑》。運，可視之為天命、時機，在時代巨輪下，應運而適者生存者，才會懂得在大環境使然下如何生活。

佘宗明，60年代出生，成長於70年代，小學就讀於半山羅便臣道的高主教書院。愛看書的關係，年紀輕輕近視已有千多度和散光，全級成績第一的他是第一屆學業能力測驗（1978年）的考生。

「其實我可以揀Band 1學校，有個同我咁上下成績的同學，都被St Paul’s Co-ed（聖保羅男女中學）取錄，但細個已知道，無錢是不可以讀貴族學校，自然不會揀高不可攀的學校。更何況我並非外向，運動又唔叻，又大近視又考第一，自然變成無人侵我玩。」

原校升讀中學，他早已自我隔離，愛埋首武俠電影和小說中的情節，「我成長年代是武打片的溫床，無論是公仔書或電影，有很多武俠流行文化，看很多劉家良主演的邵氏電影，那時成龍尚未出現……」

而到傳媒工作，也是無心插柳而開始，剛畢業後的第一份是教授英語，其後當上《人車誌》編輯，繼而《武剛車紀》（1998年）特約編輯，2000年當《號外》，2004年自立門戶創辦《SPIRAL》腕錶雜誌，2015年他推出《名錶入門大全》，他這樣自我介紹：「寫了20年錶，但寫得最多其實是影評。」

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「某程度上，條路唔係我揀的，是入《號外》時，各人已有自己的category，未有人做錶，於是我便做了，不是好刻意。」

坦言鐘錶對他，並非larger than life的一回事，只是自細「靚嘅嘢貴嘅嘢都鍾意」，不過關於與腕錶的回憶，卻如數家珍一樣。結婚時買了一枚積家 REVERSO系列腕錶，只因鍾情方形錶款；升做副總編時，他也添了一枚勞力士的AIR-KING；第一枚經公關好友穿針引綫，真金白銀入手的是TAG HEUER的Monaco系列復刻版。

2003年，一家在台灣鐘錶雜誌打算推出香港版，找他跟另一位錶壇資深專家商議，這也成為他創辦香港自家第一本鐘錶雜誌的契機。

「寫完計劃書後，才知自己不是揸莊話事的人。條氣梗係唔順，當時30多歲，望見市場有空間，覺得有得做，咪自己做！」

2004年他以機芯的心臟SPIRAL之字命名，自立門戶以季刊形式發售錶書 。然而，好的員工有老闆心態，但當做老闆時卻變成全公司上下的壓力，漸漸與拍檔有拗撬。

「我不是很愛社交的生意人，又或者第一次做老闆，放低唔到，並不是緊張自己，而是緊張所有跟我工作的人，總是覺得甚麼都有沙入眼。」多年後，佘宗明很清楚知道追求的位置，他把雜誌賣了，然後只當上另一本鐘錶月刊的總編輯。

錶界的高山低谷

如同時裝精一樣，望一件衣服已知那一年那一季度的潮物，錶亦然，從中佘宗明懂得錶界也有過高山低谷的時期。

「凡事都有ups and downs。在故宮珍藏一枚乾隆擁有的寶珀錶，只因以前只有皇帝或好有錢的人才負擔得到；70年代電子錶興起，第一枚CASIO金錶等於當時一部Corolla車價錢，80年代，瑞士錶可以話死晒；到Swatch Group成立（1983年），大家覺得不可以繼續這樣，開始積極做回一些貴價錶……」

而他剛好踏入傳媒這行，見證着錶界的起承轉合：由十多個錶牌到近年BASELWORLD要拜會六、七十個牌子。由許多global marketing 的龐大宣傳攻勢，如OMEGA推出全新的SPEEDMASTER等，象徵整個行業開始興起，到集三問報時、萬年曆、陀飛輪於一身索價千萬的腕錶……他都告誡自己，對大眾來說，鐘錶只不過是消費品，有銀彈的人，才視為有價值的投資品。

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「其實以前無內地市場，一樣有拍賣，古董錶勞力士一樣有升值的能力。正如以前香港一樣有錶店，一樣有金行。當然有大陸市場，才會膨脹得那麼誇張，由1間變10間，影響大不大？大，但是否因內地市場，又不能片面地說。」

錶界最興旺時期，他試過最高峰時一個月去了5次日內瓦出差，他早知行程緊密何不留在瑞士？「因為想見屋企人，寧願朝早落機，返來過一晚，明天又再飛過。」

家庭為退休主因

體力透支，可靠休息補充，但親情卻不是這回事。在他決定退休前後一兩年，親人先後過身，加上外母身體漸差，他意識到不能再這樣長此下去。

「細個某程度上，我是很不負責任的人，大可說是並非家庭本位的。我的存在是對自己，開不開心，成功與否滿足都只是自己。就算結婚，都只是精神上與伴侶的支持關係，甚至從來無在意自己在家庭中可付出甚麼。隨着外母年紀大，開始意識自己在家庭裏擔當的角色，發現照顧，並不只斟茶遞水的簡單，而是我個人喺度。」

現在他對另一半言聽計從，閒時跟老友記去試不同運動，如乒乓波和學踏單車，還有上了一些身心靈課程，而他囑咐各位退休朋友要儲番個錢，他這樣結語：「真係未來轉變可能會很艱難。有一個開心的家庭，無論你成長的還是自己組成的，都會對你工作順利好多，若年少有有甚麼童年陰影，學習去寬恕和忘記和去釋懷，對生活工作都好好多！」

「若大仁者，則應運而生。」曹雪芹《紅樓夢》中如此記載著。

記者：黃鑑江

場地提供：見山書店