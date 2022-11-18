【聰明藥】阿女數學考試失準僅合格　港媽亂俾ADHD藥私補老師勸阻無效【附解說】

▲ 有港媽亂俾ADHD藥「聰明藥」阿女食。

仔女考試測驗偶有失手，家長勿過分緊張。近日，有私人補習老師在網上討論區分享，有家長為求女兒好成績欲亂餵ADHD藥，私補老師不值家長的行為，勸阻無效大感無奈。

數學考試失準僅合格

有任職私人補習老師的女網民，在12日（上星期六）於網上討論區「Dcard」發文，斥責有家長「黐線」。她為一名女學生私人補習全科，學生有份數學卷僅僅合格，港媽問其女兒考數學卷時有何出錯，樓主回答只是基本上不小心計錯數，而在旁學生解釋考試當天狀態不好，隨後家長斥責女兒。

跟住個家長就鬧佢個女有病，仲話畀啲藥佢食。之前我已經知道佢細佬有專注力不足，而醫生有定期開藥畀佢細佬。

曼新影片︰

該家長早已想將醫生為阿囝開的ADHD藥給女兒食，之前補習老師聽後已勸阻。近日家長重提此想法，老師問︰「你唔係真係畀咗啲藥佢食呀嘛？」家長竟然直認不諱。樓主難以相信有如此瘋怪的家長，之後她跟家長提及補習至考完試就不再補下去。樓主想阻止事件，求問網民意見︰

我聽到佢話有畀個女食藥嗰時，嬲到想即刻報警。點樣先可以阻止佢繼續咁做呀？我聽日都會繼續上佢屋企私補……

網民斥超越怪獸家長

網民斥該港媽是怪獸家長，該藥物並非醫生專為女兒處方，亂食害了女兒。「人以為當聰明藥咁食，ADHD藥其實係中樞神經興奮劑，長時期集中力過了之後會好似飲完咖啡咁有抑鬱情緒」，更多網民留言見下圖︰

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補習老師力勸無效

補習老師看過網民的留言補充，指出該名女學生學習沒有大困難，大機率不是SEN特殊教育需要，「平時同佢做卷都識㗎，星期一到星期日每日都起碼補兩個鐘，狀態唔好係正常」。她有跟家長解釋後果及勸阻了很多次，可惜家長仍不覺得自己有問題，依然亂給ADHD藥予女兒。

我話佢咁樣會害咗個女，佢笑笑口咁講細佬食咗都冇事，我已經同佢強調過冇病係唔食得專注力不足嘅藥，個女有咩事，佢肯定會後悔。

聰明藥6大副作用

註冊藥劑師麥志偉，筆名為「小小藥罐子」曾撰文指出，在用藥上真的有一種「聰明藥」Methylphenidate，能夠改善大腦專注力，增強記憶力。不過，如果服用者本身沒渴睡症、專注力不足及過度活躍症，為考試亂服「聰明藥」會出現副作用，後果可能得不償失。主要有以下6個副作用：

1. 成癮性︰如果貿然停藥、減藥的話，身體便會一時不能適應，不能作出適時調整，便會出現戒斷症狀，例如噁心、嘔吐、嗜睡、精神沮喪的症狀。

2. 耐受性︰「藥物耐受性」是指連續使用一段時間後，藥效便會漸漸減弱，時效便會慢慢縮短，必須增加劑量，達到相同的效果，簡單說，就是「愈食愈無效」。

3. 發育遲緩︰這種聰明藥還可能會阻礙身體正常的成長，從而可能會出現長不大、長不高、長不壯的情況。

4. 失眠︰此藥具有提神功效，大腦便可能進入亢奮的狀態，從而可能會出現失眠的副作用。

5. 疲倦︰此藥是一種中樞神經系統興奮劑，實際上，這種藥只是暫時遮蓋倦意、睡意。

6. 心悸︰還可能會升高血壓、心率，從而可能會出現心悸的副作用。

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責任編輯︰王明芳