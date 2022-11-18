【聖誕2022】元朗廣場冬日感謝祭　低至1折換購MacBook Air+Dyson暖風機

▲ 元朗廣場今年以冬日聖誕夢幻國度為主題，將設各種色彩繽紛的聖誕裝飾供大家打卡。（相片提供：元朗廣場）

聖誕節的腳步愈來愈近，元朗廣場推出了一系列節慶活動及消費禮遇，大家可以低至1折的價錢換購MacBook Air、Dyson暖風機、GoPro HERO11或Nintendo Switch等熱賣產品。聖誕期間顧客在元朗廣場消費可參與「開心聖誕二重賞」，賺取高達$900優惠券。

於12月9日至12月31日「冬日感謝祭」期間，The Point會員可以指定積分換領「預留證」，憑證於換購日期內，於指定累積消費日期內，以電子貨幣消費滿指定金額，便可以低至1折的震撼價換購限量精選禮品，包括MacBook Air、Dyson暖風機、GoPro HERO11或Nintendo Switch等多款人氣等熱賣產品。

▲ 在12月於元朗廣場以消費指定金額或The Point會員積分，即有機會換領「新地商場X著名插畫師Tess Smith-Roberts限定版2023年月曆」 。（相片提供：元朗廣場）

12月16日及17日（星期五及六）另設有$1激筍貨品，會員只需憑「預留證」便可以至筍價$1換走即食冰糖花膠、蒸氣溫熱眼膜及其他精選冬日禮品。

至於「新地冬日消費大抽獎」 則由即日起至2023年1月2日，The Point會員以電子貨幣消費滿指定金額，可獲得大抽獎機會、單一消費滿$300即可獲得抽獎機會一次、滿$600有機會兩次，如此類推。

會員有機會贏取豐富的潮流產品，包括$10萬Point Dollar、熱賣按摩椅、iPhone 14或五星級酒店Staycation 套票等。抽獎日為2023年1月11日。

記者：周美好