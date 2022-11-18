【CP訓練營】Gillian穿性感睡衣+為Kyle按摩　Michelle「吸走」兩男Zaza變賣剩蔗

▲ J2台節目《CP訓練營》會有男女同房環節。

J2台節目《CP訓練營》講到八位受訓者：李爾晨（Kyle）、「第四代邦民女」伍倩彤（Gillian）、阿Yeung（蔡浩洋）、前入圍港姐葉靖儀（Michelle）、馮建晞（Argus）、2019 年亞洲小姐季軍得主范莎莎（Zaza）、「偽Bad Boy」黃潤祺（Jaxson）、及「氣質文青」洪靄茵（Eileen）經過第二輪私下約會後 「大洗牌」！

Jaxson與Michelle、Argus與Eileen分別彈出成為「真CP」頭號嫌疑人，Kyle、Gillian與Zaza的「三角關係」在本周最後兩集更有驚人發展。

▲ 型男索女Kyle與Gillian又再一起。

男女同房掀高潮

原本「天造地設」的Kyle、Gillian 配，因Gillian一時心軟令Zaza有機可乘，Kyle經歷首輪單對單約會後亦直認與Zaza傾得埋。

可惜製作組相當搞鬼，當四對「CP」在昨晚（11月17日）一集回歸戲劇訓練營並完成新一輪考核後，導師賴慰玲（Winki）即宣布下一項任務是「男女同房」高潮位，並要求勝出隊伍阿Yeung、Gillian挑選同房異性時，不能選擇現時同組的人，其他組亦然。

結果Gillian順理成章選了曾經過電的Kyle，阿Yeung則出奇地選了近乎「零交流」 的Michelle，令「沉船者」Jaxson 大為不忿：「阿Yeung搶咗 Michelle！」

至於上回發展如膠似漆的Eileen與Argus亦有暗湧，排戲期間Eileen竟大聲向Winki投訴Argus「好渣男」，並激動謂：「我嬲到出唔到聲」。

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【CP訓練營】Jaxson+Michelle「抱」出愛火花？ Gillian轉冧阿Yeung認對AO男有幻想

新一輪「三角戀」？

Jaxson雖然未能成功與Michelle「同房」，但未有放棄的他除了不時踏足Michelle房間大獻殷勤，更邀請女方成為下個約會任務對象。

由於阿Yeung亦同時邀約Michelle，新一輪「三角戀」再度一觸即發，除了夾在中間的Michelle大感不好意思，還殺出另一位受害者Zaza，皆因Zaza在新一輪約會配對中再次落單，除因為Michelle同時「吸走」兩男，亦因Kyle選擇了Gillian而沒有選擇她。

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Zaza變賣剩蔗

再度成為「賣剩蔗」的Zaza，當驚見公布的約會名單沒有自己名字時，先是一臉愕然，再是激動疑似爆粗，嚇得同房的Argus即時逃跑。

最終，Kyle出手氹回Zaza，並剖白與Zaza對戲很有Feel，二人排戲時更一度疑似「戲假情真」真咀嘴。

明顯緊張Zaza的Kyle與Gillian亦情投意合，二人除在房中互相為對方按摩，Gillian更大方地在Kyle面前展示性感吊帶睡衣Look，又不時頭貼頭密密斟，關係非比尋常，為另一個「三角戀」埋下種子。

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