【風采依然】林子祥前妻吳正元71歲氣質依舊　放下往事享兒孫樂優雅地老去

▲ 71歲的吳正元氣質依舊。

林子祥前妻吳正元日前出度友人飯局，71歲的她風采依然，雖然頭頂冒出白髮，穿著亦比較樸素，但看來十分自然，仍維持著瘦削體態。吳正元曾是華納唱片高層，並與林子祥維持了10多年婚姻，二人育有一子一女。吳正元離婚後搬到美國生活，現時享兒孫樂，已放下往事，並與前夫林子祥相處融洽。

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資深傳媒人汪曼玲最近分享了與好友毛舜筠、葉童、楊玉梅及吳正元的飯局照片。相片中吳正元雖頂著灰白頭髮，看似素顏，但膚質仍十分好，氣質優雅：

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其實吳正元從年輕時起就維持著良好體態，她的兒子林德信就曾在社交平台上為媽媽慶生，並分享過媽媽年輕時穿露腰上衣及熱褲的照片；而吳正元即使年華漸長，也著重養生健康，會與孫女一齊做瑜伽，維持健康生活。

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吳正元曾任職華納唱片香港區總經理，與林子祥在1980年於美國結婚。1983年在吳正元安排下，林子祥跟歌手葉倩文合唱當年情歌《重逢》，之後林子祥更為葉倩文寫下成名作《零時十分》，葉倩文亦隨即與林子祥陷入緋聞。葉倩文更曾在92年勁歌金曲頒獎典禮上，向林子祥公開示愛：「雖然好多人都傳我同阿Lam拍拖，但無所謂…我都好愛你。」

1995年，吳正元與林子祥離婚。第二年，林子祥再娶葉倩文，二人婚姻維持至今仍相當恩愛。吳正元離婚後就帶著兩名子女移居到美國，兒子林德信畢業後回流香港加入娛樂圈，女兒林德懿則誕下一子一女，讓吳正元能享兒孫樂。而吳正元與林子祥也融洽相處，林子祥更會搭著吳正元的膊頭合照，看似已放下往事。

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責任編輯：羅嘉欣