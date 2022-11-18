  • 26°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 15:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】中環街市玩轉日本大自然　VR虛擬實境感受日本四季【內附連結】

休閒消費 15:26 2022/11/18

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

新河岸川乘船賞櫻，玩家可乘船遊覽櫻花林隧道，結伴體驗春日爛漫。（JNTO提供）

闊別差不多3年，終於可以再次到日本旅遊，日本國家旅遊局（JNTO）於11月21日至12月4日一連兩星期在中環街市設置「玩轉日本大自然」活動展覽，屆時在場內可大玩各種VR及AR遊戲，包括可和朋友一起互動的「VR虛擬實境觀光之旅」和還原度極高的「AR冰上釣魚挑戰」，還有雪屋和溫泉打卡位，即場完成問卷更可獲得精美紀念品！
 
VR感受日本四季

日本的春夏秋冬各有玩法：春天在櫻花樹下賞櫻；夏日跳進水中涼快一番；秋季賞楓享受別緻秋色；冬日在富士山下飽覽雪景！

場內設有4款季節限定的VR虛擬實境體驗，參加者戴上裝置即可進入VR虛擬實境世界，從南到北感受日本四季魅力，徜徉各地山海景點。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

與雪猴同享溫泉AR濾鏡

寒冬之中特別想念日本暖洋洋的露天風呂，使用濾鏡即可實現與雪猴一起浸溫泉的願望，分享你的至chill溫泉時刻！
 
四季自然美景AR濾鏡

粉紅櫻花雨、向日葵花海、楓林遍野、藏王雪怪逐個拍，與日本四季的大自然風光即時互動，大玩創意盡情自拍，展現獨特旅遊風格！
 
AR冰上釣魚挑戰

於指定時間內捕捉日本冬季名物西太公魚。模擬釣魚動作向上揮動電話釣魚，當魚上釣時，越接近中間標記，釣到的魚就越重，時限結束後會顯示所得漁獲的總重量。
 
有獎AR濾鏡挑戰

在「玩轉日本大自然」的活動網站內，也設有「有獎AR濾鏡挑戰」，只要選擇一款AR濾鏡拍攝照片或影片，然後提交你的AR濾鏡作品，並分享你最想在日本大自然中體驗的事，即有機會贏取日本製富士山豪華今治毛巾禮盒、KLOOK $100電子現金券或KLOOK限定口罩及旅行收納袋套裝。

玩轉日本大自然

日期：11月21日（一）至12月4日（日）
 

時間：11:30am-8:30pm
 

地點：中環皇后大道中93號 中環街市 1/F Tea Hub
 

相關文章

【日本開關】東京史諾比博物館首個胡士托展　40件原稿登場《花生漫畫》迷必看【內附連結】
12:53 2022/11/17
【日本開關】東京史諾比博物館首個胡士托展　40件原稿登場《花生漫畫》迷必看【內附連結】
【日本開關】關東最大型相模湖聖誕燈飾　首度聯乘角落生物浪漫打卡【內附連結】
13:27 2022/11/16
【日本開關】關東最大型相模湖聖誕燈飾　首度聯乘角落生物浪漫打卡【內附連結】
【日本旅遊】日元貶值入手名牌手袋好時機　Lady Dior+Loewe Puzzle手袋平逾$5000
10:41 2022/11/16
【日本旅遊】日元貶值入手名牌手袋好時機　Lady Dior+Loewe Puzzle手袋平逾$5000

你可能感興趣

【日本開關】東京史諾比博物館首個胡士托展　40件原稿登場《花生漫畫》迷必看【內附連結】
12:53 2022/11/17
【日本開關】東京史諾比博物館首個胡士托展　40件原稿登場《花生漫畫》迷必看【內附連結】
【日本開關】關東最大型相模湖聖誕燈飾　首度聯乘角落生物浪漫打卡【內附連結】
13:27 2022/11/16
【日本開關】關東最大型相模湖聖誕燈飾　首度聯乘角落生物浪漫打卡【內附連結】
【日本旅遊】日元貶值入手名牌手袋好時機　Lady Dior+Loewe Puzzle手袋平逾$5000
10:41 2022/11/16
【日本旅遊】日元貶值入手名牌手袋好時機　Lady Dior+Loewe Puzzle手袋平逾$5000
商場活動 展覽 中環街市 中環 大自然 日本

最高瀏覽

【網絡熱話】第一城鎖車隊極速鎖林寶　網民反被相中另一重點吸引
16:22 2022/11/17
【網絡熱話】第一城鎖車隊極速鎖林寶　網民反被相中另一重點吸引
【超能使者】與郭子豪出軌派帽予陳展鵬　劉佩玥疑將黑化成Big Boss
11:57 2022/11/17
【超能使者】與郭子豪出軌派帽予陳展鵬　劉佩玥疑將黑化成Big Boss
【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】
今日 10:01
【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】