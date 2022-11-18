【周末好去處】中環街市玩轉日本大自然　VR虛擬實境感受日本四季【內附連結】

▲ 新河岸川乘船賞櫻，玩家可乘船遊覽櫻花林隧道，結伴體驗春日爛漫。（JNTO提供）

闊別差不多3年，終於可以再次到日本旅遊，日本國家旅遊局（JNTO）於11月21日至12月4日一連兩星期在中環街市設置「玩轉日本大自然」活動展覽，屆時在場內可大玩各種VR及AR遊戲，包括可和朋友一起互動的「VR虛擬實境觀光之旅」和還原度極高的「AR冰上釣魚挑戰」，還有雪屋和溫泉打卡位，即場完成問卷更可獲得精美紀念品！



VR感受日本四季

日本的春夏秋冬各有玩法：春天在櫻花樹下賞櫻；夏日跳進水中涼快一番；秋季賞楓享受別緻秋色；冬日在富士山下飽覽雪景！

場內設有4款季節限定的VR虛擬實境體驗，參加者戴上裝置即可進入VR虛擬實境世界，從南到北感受日本四季魅力，徜徉各地山海景點。

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與雪猴同享溫泉AR濾鏡

寒冬之中特別想念日本暖洋洋的露天風呂，使用濾鏡即可實現與雪猴一起浸溫泉的願望，分享你的至chill溫泉時刻！



四季自然美景AR濾鏡

粉紅櫻花雨、向日葵花海、楓林遍野、藏王雪怪逐個拍，與日本四季的大自然風光即時互動，大玩創意盡情自拍，展現獨特旅遊風格！



AR冰上釣魚挑戰

於指定時間內捕捉日本冬季名物西太公魚。模擬釣魚動作向上揮動電話釣魚，當魚上釣時，越接近中間標記，釣到的魚就越重，時限結束後會顯示所得漁獲的總重量。



有獎AR濾鏡挑戰

在「玩轉日本大自然」的活動網站內，也設有「有獎AR濾鏡挑戰」，只要選擇一款AR濾鏡拍攝照片或影片，然後提交你的AR濾鏡作品，並分享你最想在日本大自然中體驗的事，即有機會贏取日本製富士山豪華今治毛巾禮盒、KLOOK $100電子現金券或KLOOK限定口罩及旅行收納袋套裝。

玩轉日本大自然

日期：11月21日（一）至12月4日（日）



時間：11:30am-8:30pm



地點：中環皇后大道中93號 中環街市 1/F Tea Hub

