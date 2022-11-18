【食用安全】女子連食十幾隻蟹　腹痛揭患急性胰臟炎

▲ 女子連食十幾隻蟹，腹痛揭患急性胰臟炎。

許多人喜歡食蟹，近期市面上更有不少大閘蟹放題，不過若吃太多，恐會影響身體健康。內地便有一名女子因當地螃蟹當造，禁不住美食誘惑，一口氣便食掉10多隻，不久即大感肚痛，經檢查證實患上「急性胰臟炎」。醫生警告蟹含有大量蛋白質和膽固醇，若一次性吃過量，容易會誘發胰臟炎，嚴重者可能會面臨胰臟穿孔和壞死的風險。

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綜合内地媒體報導，武漢一名姓宮女子趁螃蟹當造季節，於是便於家中舉辦蟹宴，並邀請親朋到家中享用。惟愈食愈興起，宮女不知不覺下一個人連吃超過10隻蟹，未幾更大感肚痛，親友見狀後，立刻將她送往醫院檢查，才發現患上急性胰臟炎。

武漢市某三甲醫院消化內科副主任醫師謝華平表示，螃蟹含有大量蛋白質和膽固醇，若一次性吃過量，會促進胰液分泌，進而導致胰狀腺壓力升高，一旦胰液無法順暢排出，就會誘發胰臟炎，輕度表現為發熱、嘔吐、嚴重腹部疼痛等，重度則會造成胰臟穿孔和壞死，可能威脅到生命安全，因此建議一次不要吃超過2隻螃蟹。

對此，北京急救中心也提醒，螃蟹容易引發過敏，孕婦和老人都應少吃螃蟹，而有過敏體質、脾胃虛寒、痛風、腎功能不全、高血壓、心血管疾病的患者都要避免吃螃蟹，以免對身體造成負擔。

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責任編輯：羅嘉欣