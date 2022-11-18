【校長訪問】以課外活動啟迪學生  葉紀南中學校長: 學生認真起來很了不起

學生上學不單只學知識，發掘興趣和才華也很重要，因為未來的人生可從中獲得啟迪。佛教葉紀南紀念中學校長蘇家樑指出，當學生發揮所長之時，認真起來，可以很了不起，所以學校給予機會，發掘其才華，讓他們發揮所長方是重要。

為提升學生的語文水平和合作性，佛教葉紀南紀念中學推出了多項語文活動，包括節日舉行英語活動，講解相關節日的歷史和源由，以加強學生學習英語的樂趣。此外，設立英語漂書閣，以及三年前成立了戲劇學會。

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戲劇學會啟迪投身演藝事業的學生

近年更為校園進行改善工程，增添及改建大型演講廳、STEM教室，和數學教學中心等。其中，大型演講廳設有隔音設備、音響和燈光設施，為戲劇學會提供了專業的設備，不但可訓練學生台前的演出，並可學習後勤製作。戲劇學會成員不但玩得投入，而且成就感提高了。「原意是提升學生的語文水平，意外收穫是，孕育了一群對演藝感興趣的同學，戲劇學會越來越受學生的歡迎，個餅越做越大。」蘇校長憶說。

無論是中文戲劇學會和英文戲劇學會本年度雙雙在比賽中取得佳績，中文戲劇學會參加香港學校戲劇節中學中文組（廣東話）奪得戲劇節最高殊榮─「評判推介演出獎」，而英文戲劇亦獲得傑出整體演出獎等多個奬項。

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從生涯規劃覓得發奮路向

除了戲劇之外，佛教葉紀南紀念中學現正擴充校園電視台，擬於飯堂設置大型投影機，播放學生製作的短片節目、校園花絮，以及學校公告等，供學生在課餘時間收看和欣賞。蘇校長指出，成立校園電視台之後，學生不但學會做主播、拍攝和製作短片的技巧，並且對學校的了解加深了，有助增添歸屬感。

以上兩項課外活動看似微不足道，然而都能為學生的生涯規劃帶來啟迪作用，立志投身於演藝行業。近年有學生向老師查詢中學畢業後升讀演藝學院、大學傳理系方面的資格，並以此為目標，加強語文能力，期望加強將來獲相關演藝課程取錄的機會。蘇校長指出，

不要輕看學會的重要性，它能啟迪學生的人生。

孕育傑出運動員

佛教葉紀南紀念中學積極新增多項新興運動，例如電競單車、閃避球等等，讓學生發展所長，並且見成績。現為中四的學生區樂詒，雖然手臂殘障，但非常意志堅毅，成為香港殘疾游泳隊成員，代表香港參加多項國際游泳比賽。當她因為參加比賽而缺席課堂，老師便會為她補課，因而她的學業與運動員生涯比皆能兼顧。

此外，有學生於中學畢業後赴台灣修讀運動課程，更有成為足球教練，曾任香港女子足球代表隊門將的吳卓蔚，曾經參加台灣木蘭聯賽，成為台灣聯賽的首位香港足球員，便是佛教葉紀南紀念中學舊生。

學校提供發揮所長的機會

由此可見，學校並不能只催谷學生的學業成績入讀大學，對於具有讀書以外所長的學生，蘇校長稱，學校會盡量給予參與活動的機會，以發掘其才華，讓他們發揮所長方是重要。因此兩年前開始，為中四班級引入「多元學習計劃」，每個周五參加不同的趣味活動，包括參觀與生涯規劃有關的場地、與外地學生進行網上交流、舉行長跑日、音樂比賽等，目的是要鼓勵學生多樣化的學習。明年更會推廣至中四至中六班級，讓學生認識自我，提升自信和學習能力。

佛教葉紀南紀念中學期望學生能夠自我啟發，成為優質的人，並要懂得關愛及尊重別人，以及成為明理通達的人，對社會有所承擔和飲水思源。蘇校長解釋透過服務別人，可以培養學生的關愛，所以每位中一學生必須要參與一項服務，例如參與義工或制服團體。

近年香港的學校都積極發展STEM，佛教葉紀南紀念中學亦重新規劃課程，並在STEM的發展理想，最近參加「香港中學生職業專才教育比賽2022」成功躋身八強。此外，全港教育科技挑戰賽奪得全場冠軍和亞軍。「不要低估學生，當他們認真起來，可以很了不起，成績會出人意表。」蘇校長讚嘆道。

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記者：殷鳳萍