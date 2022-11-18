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【睡眠質素】惡夢纏繞難安眠　營養師拆解惡夢成因+助好眠方法

醫生診症室 17:27 2022/11/18

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惡夢纏繞難安眠　營養師分享4大方法「解除惡夢」

不少人即使入睡亦因惡夢纏繞而難以安眠。營養師分析發惡夢的主因可能是心理警號，必須要正視問題所在。她更分享若民眾有受惡夢纏繞的問題可從心理、環境及飲食上著手解決。

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日前，台灣營養師高敏敏在其個人facebook上分析「為什麼會做惡夢」以及分享解決方法。她指出，惡夢有可能是心理的警號，「而記憶或認知中的人事地物皆可能形成惡夢」，而大致上的原因有6：

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而高營養師對於常發惡夢人士有以下的3大建議：

心理方面

由於做夢現階段認為成因主在心理因素，故高營養師建議需先檢視自身有否無形的壓力存在而被忽視。若不清楚壓力來源，而又有發惡夢的情況出現時則可回憶惡夢，因為有時惡夢會對應現實，可藉此以釐清壓力來源。

最重要的一點是不要把睡眠當作是「例行公事」，要明白睡眠是為了使自己好好休息，必須要重視睡眠。

外在因素

要有好的睡眠質素，除了要有輕鬆的心理外，還要有好的環境作休息。高營師對此建議睡眠的環境可避免安裝鏡子或高櫃，以及加大環境的壓逼感。以及好好規劃第2天的行程，勿於早上時候便安排一些繁複的事情。

若有需要，更可以從最直接的硬件方面著手，提高床上用品的品質，如床、枕頭等有助入眠的物品。

飲食建議

  • 維生素D
  • 缺乏者會感到焦慮、肌肉無力，骨質疏鬆
  • 建議：多曬太陽

 

  • 可有放鬆肌肉、舒緩壓力之效
  • 建議食用：牛奶、豆乾、小魚乾，黑芝麻等等

 

  • 色胺酸
  • 能刺激荷爾蒙，舒緩大腦壓力
  • 建議食用：牛奶、乳酪，香蕉等等

最後高營養師更提醒民眾切忌誤以為「補眠」便能解決睡眠質素差的問題，隨時會「愈睡愈累」。而且若平日有熬夜習慣的民眾切記要多喝水，以助細胞修復、減少疲勞，從而減低發惡夢的機會。

文章獲「營養師高敏敏」授權轉載，原文內容見此

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責任編輯：羅嘉欣

 

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