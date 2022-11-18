【長壽之道】日本最長壽男子逝世享年111歲　愛飲咖啡分享1個長壽之道

▲ 日本最長壽老翁中村茂11月15日離世，享壽111歲。

日本最長壽老翁中村茂11月15日離世，享壽111歲。中村茂出生於1911年1月，曾經歷第二次世界大戰廣島原子彈核爆，為最年長的倖存者，生前居於廣島縣神石高原町的一間老人福祉中心。

最新影片：

據日本媒體報道，在二戰近尾聲時，美國在廣島投下原子彈引發核爆，當時中村茂在一間土木工程公司任職，協助清理瓦礫及修路進入廣島市，因而被日本官方定義為「原爆受害者」，即即在核爆後因救援、醫療等目的來到廣島，繼而受輻射影響的人。

中村茂在生前在廣島縣神石高原町一間老人福祉中心居住，今年9月才榮升為全日本最長壽男性，亦獲發獎狀，惜兩個月後離世。

雖已是百歲人瑞，老人福祉中心職員卻表示，中村茂身體相當硬朗，可自行進食，而他特別喜歡喝熱咖啡及吃小饅頭，洗澡時還會唱歌。

但中村茂自今年11月開始身體轉差，食慾不振，每餐只吃1、2口，最終因衰老辭世。因為年輕時曾是戰爭受害者，中村茂亦特別強調和平的重要性，而他又分享了自己長壽的秘訣，就是「去愛別人」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣