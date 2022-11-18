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【綠色建築】新地與理大合作推3項創科建築計劃　新增獎學金設56個名額

社會 13:39 2022/11/18

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新地與理大合作推3項創科建築計劃，新增獎學金設56個名額 。（曾耀輝攝）

新鴻基地產與香港理工大學今日（18日）宣布合作，推行 3項創科建築研究計劃；新地亦將設立獎學金，資助修讀房地產或工程相關學科的理大學生。 

新地及理大今簽署兩份合作備忘錄，將就3項創科建築研究計劃合作，其中理大將於新地的高鐵西九龍站上蓋大型項目，建立綠色智慧建築能源系統，以人工智能系統管理能源，做到節省電力等，並成為全港首幢具電力柔性的項目。另外，雙方將合作搭建首個建築業環保區塊鏈平台，以無紙化及優化建築物發展流程，如於平台上記錄項目的建築資訊模型、更改及所有版本等。 

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另一個研究計劃涉預製混凝土碳激發技術，理大環保建材講座教授、碳中和資源工程研究中心總監潘智生稱，利用高溫製造英泥時會造成大量碳排放，為改善情況，理大研究在生產混凝土時，注入二氧化碳，抵銷部分碳排放。他續指，目前團隊已於實驗室進行初步研究，為期3年的計劃中，會到新地的工地現場及相關工廠進行模擬。 

新地亦將為理大學生提供「以心建家」獎學金，共設56個名額，主修建築、房地產、工程相關的學士及碩士生，如家中有經濟需要可提出申請，他們需有志紮根香港，並有興趣到大灣區發展。 

新地主席兼董事總經理郭炳聯說，雙方今次可發揮產學研合作優勢，協助將科技成果落地轉化，並推動香港成為綠色低碳創科中心。他亦指出，公司重視人才培訓，希望透過增設獎學金，為幫業界培育人才。

財政司司長陳茂波致辭時說，創科是推動經濟革新、加速發展和擴大發展容量的核心驅動力，亦是主導世界各地未來興衰的關鍵因素，同時可協助應對建造業面對的挑戰。他稱，十分期待新地及理大的合作為建造業、為社會帶來豐碩的成果。

新地及理大今簽署兩份合作備忘錄。（曾耀輝攝）

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記者：黃悅晴

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