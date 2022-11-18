【大屋搬細屋】女兒出嫁仔移民英國　六旬夫婦公屋交1.5倍租欲刪戶籍搬細單位

▲ 有經濟能力梗係唔搬做「寬敞戶」啦！

不想捱貴租，不少人都會選擇大屋搬細屋，有住公屋的六旬夫婦不想捱貴租，正考慮由「寬敞戶」變「細戶」，六旬翁指原本一家四口住公屋的大單位，須繳交1.5倍的租金，但女兒出嫁了，兒子又即將移民英國，兩夫婦每月交$7,702，有感經濟壓力欲搬細單位，但又怕被調到最細單位，他不知如何處理是最好，所以發帖索取民意。

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該六旬翁在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖，表示一家四口住在一間53.56平方米(約577呎)的公屋大單位，須繳交倍半租金，即每月7,702元。但兒子即將移民英國，女兒出嫁了也搬離單位，他和太太剛過60歲生日，因租金問題，遂想刪減戶籍搬遷至細單位，

但不想改最細的，當然租金考慮亦是重要。

民意兩極

貼文一出，即引起網民熱議，有網民指最樓主與太太，兩老沒收入，若仔女不會定期寄錢，當然轉細單位，「都係睇錢，換細單位有機會免租/ 交平租，講緊租金可以係1千左右上落 什至喺得幾百蚊，」、「除非你真係好多積蓄可以有排用，個個月咁樣燒7、8千真係好甘， 仲未計日常生活開支，水電煤呢啲雜費，7、8千，2個老人家可以餐餐食大魚大肉。」

不過也有網民勸樓主想清楚，不要刪戶籍後就沒有退路，「梗係照住喇，換乜鬼，大單位好，仔女返來有定企，換細單位仔女返晒來企嘅位置都冇，交租貴極有限！」、「其實公屋貴極有限，我就唔會交出嚟，同埋如果仔女有時想返嚟瞓下都寬落啲」、「一動不如一靜，換著一間鄰居係曱甴屋、白卡屋、道友屋、扻鐘仔……命都短幾年」。

根據房屋署資料，若因家庭成員遷出、離世、結婚、移民等原因而刪除戶籍，使餘下的家庭成員享有的居住面積超逾既定的編配標準便成為「寬敞戶」。現時租約條文已規定，倘成為寬敞戶，租戶須遷往房委會認為居住面積符合其家庭人數的公屋單位。不過有殘疾或年屆70歲或以上家庭成員的租戶，會從寬敞戶名單中剔除；而有60至69歲長者成員的寬敞戶則會被安排在寬敞戶調遷名單最後的位置，他們可留居在原住單位，直至家庭情況有變，或根據次序到達調遷階段。

70歲長者可享免租金

至於長者戶全免租金計劃，所有符合資格的長者戶可選擇調遷至面積合適公屋單位，可享全免租金，住戶須符合下列申請資格：所有家庭成員均年屆70歲或以上；根據標準被界定為寬敞戶、居於一型設計長者住屋或居於無獨立設備的「改建一人單位」；戶籍及居住情況正常；以及並無違反租約上的任何條款。

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責任編輯︰王明芳