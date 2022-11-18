【香港小姐再競選】「東張女神」陳懿德躋身最後三強　勁減近30磅由肥妹變超索港姐【多圖】

▲ 陳懿德成功打入《香港小姐再競選》最後三強。

TVB為慶祝台慶55周年，今年特意推出真人騷綜藝節目《香港小姐再競選》，讓一眾曾經在香港小姐舞台上落敗的前港姐，給予多一次機會再參選。最終由「更上鏡小姐」何沛珈（Roxanne）、「最佳進步獎」李芷晴（Stephanie）及陳懿德（Rachel）躋身最後三強，決賽將於明晚（11月19日）的台慶夜分出勝負。

【香港小姐再競選】何沛珈苦練傣族舞 「東張女神」陳懿德3個月內激減22磅

21年港姐最後八強

當中現年24歲的陳懿德（Rachel），於中文大學新聞及傳理系畢業，去年參加《2021年度香港小姐競選》成功打入最後八強，之後與TVB簽約成為旗下藝員。入行後獲委派擔任資訊節目《東張西望》主持，故被封「東張女神」的稱號。

Rachel過往時一名132磅重的肥妹仔，經過努力做運動及「168斷食法」，配合低碳飲食，少吃碳水化合物、糖、鹽，成功勁減接近30磅。而且短短3個月內激減22磅後踏上競選舞台；經過一年，Rachel愈減愈勇瘦多1.5公斤，腰圍由25吋減至23.5吋，上圍反上升了0.5吋。

▲ 與「更上鏡小姐」何沛珈（左）、「最佳進步獎」李芷晴（中）躋身最後三強。

才華洋溢

除了減肥有道外，Rachel才藝多多，本身擁有聲樂八級實力的她，中學時期已在伍樂城的音樂學校學唱流行歌。她在剛舉行的《香港小姐再競選》中表演腹語，除與拍檔「癲癲」對答搞笑，還輪流獻唱，在多位佳麗中近乎最特別的演出。

Rachel積極在幕前展示才藝，今年10月參加才藝比拼節目《全城一叮》，她穿着吹氣肥妹裝獻唱鄭欣宜的《女神》一曲，然後脫下肥妹裝，穿上紅色低胸裙大騷纖瘦身段，更獲評判伍詠薇大讚可愛，是一個開朗的女生。

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