【港鐵非禮】涉下體貼震動器否認非禮　醫生自辯認不舉遭警恥笑不情願簽文件

▲ 被告李永熙。（資料圖片）

19歲女生疑於港鐵車廂遭男子貼近臀部及感到震動，警方其後拘捕29歲男醫生，並發現其下體貼有兩個震動器，涉案醫生否認非禮罪，案件今（18日）於西九龍裁判法院續審。被告自辯稱的確有不舉問題，被警員恥笑深感屈辱，加上急與聯絡家人和處理公事，「留多1秒人都癲」，故不情願地簽下會面紀錄以離開。

被告李永熙（29歲，醫生），被控1項猥褻侵犯罪，控罪指被告於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車其中一節車廂內猥褻侵犯女子X。

辯方反對將被告的會面紀錄呈堂，裁判官今裁定特別事項表證成立，被告出庭作供。

被告作供指，在月台候車時便衣警麥江峰突表明身分，以非禮罪拘捕他。被告搖頭否認，麥則稱「仲話冇，見住你做」，被告感到驚慌和認為有誤會，麥隨即大力捉住其右手手腕鎖上手扣，再被拉扯返回警務室。被告翌日求醫，驗傷發現手腕泛紅，前臂有刮痕。

被告稱，在警務室時被麥拉起風衣，露出陽具，麥在同袍面前說「你哋睇吓，咁㗎喎」，眾人恥笑。其後再有便衣警員入房，更有人問被告是否不舉，被告認為深受羞辱。麥得知被告任職醫生後，稱若被告合作便可早些走，以被告背景法官會輕判守行為或社會服務令。

被告向麥解釋自己沒有撞到人，震動器只是自用後，麥稱「你咁講即係冇悔意，有悔意法官會輕判」。

被告稱，被帶到搜身室時有警員拍照，要求他「攞出少少下體」及脫褲子，麥之後嘗試為被告拆下震動器但不果，被告遂自己拆下。

被告續指，當日被扣留至深夜並被沒收電話，無法聯絡家人。被告指平日下班便會回家吃飯，不想父母憂心，加上其母患心臟病，心悸時心率可達130，「驚佢有生命危險，想快啲走。」。辯方呈上通話紀錄，證明被告扣留期間，有逾100個來自父親的未接來電。

被告指，麥其後著他簽署會面紀錄，並指「合作簽完早啲俾你走」，被告今解釋當時受盡羞辱和被暴力對待，只想盡快離開現場，「留多1秒人都癲」，更承認自己有勃起功能障礙，認為是男人之恥，因此被警員恥笑不舉深感屈辱。辯方透露稍後將會呈堂文獻，佐證震動器可治療不舉。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣