【不顧而去】元朗車禍14歲少年全身骨折盆骨嚴重碎裂　肇事司機時隔11日終落網

▲ 元朗車禍14歲少年全身骨折盆骨嚴重碎裂，肇事司機終落網。

14歲少年上周一(7日)在元朗青山公路被一輛私家車撞倒重傷昏迷，經搶救後仍然情況危殆，私家車司機則不顧而去。警方事後發現車輛在屯門被燒毀，經調查先後拘捕4名男女，包括涉案司機。

屯門警區總督察(刑事)譚子偉表示，除較早時警方拘捕1名登記車主外，至前日(16日)和今日(18日)凌晨，警方分別在元朗和洪水橋再拘捕2男1女(22至28歲)，包括涉案司機(28歲)、其女友(22歲)和一名同黨。

司機報稱任職裝修工人，他在2021年7月的一宗危險駕駛案件中被通緝，並無駕駛執照，涉嫌「危險駕駛導致他人嚴重身體受傷」、「無牌駕駛」和「駕駛時沒有第三者風險保險」；三人涉嫌銷毀涉案車輛妨礙警方調查和搜證，涉嫌「妨礙司法公正」罪，3人仍被警方扣查。

該名14歲少年受重傷，全身多處骨折，至今仍昏迷不醒。其父母表示，兒子連日接受多次手術，仍未度過危險期，接下來還要做盆骨手術，入院搶救到入住深切治療部，至今7、8日一直處於昏迷狀態，在生死之間游走。

14歲少年學校為他製作了集氣板，同學們可以送上祝福，希望他早日康復（詳情即看【下一頁】）。

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記者：曾秋文